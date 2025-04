Esta praia fluvial portuguesa é 'rainha' nas redes sociais e agora recebeu Bandeira Azul

A Praia Fluvial do Cavadinho, situada na União das Freguesias de Crespos e Pousada, no concelho de Braga, foi distinguida com a Bandeira Azul em 2025. Esta conquista reflete o investimento contínuo na valorização do espaço, que se tem tornado cada vez mais popular — sobretudo nas redes sociais, onde é frequentemente destacada pela sua beleza natural e pelas boas condições para banhos.

Localizada a cerca de 1,5 km da localidade de Crespos, esta praia fluvial destaca-se por ter a melhor qualidade da água do concelho, um dos critérios essenciais para a atribuição da Bandeira Azul, que exige uma classificação de “excelente”.

A atribuição deste galardão é também resultado de várias intervenções levadas a cabo no local. Foram realizadas ações de limpeza e desmatação, criadas melhores acessibilidades e um parque de estacionamento vedado, garantindo maior conforto e segurança a todos os utilizadores.

As infraestruturas da Praia do Cavadinho têm sido progressivamente melhoradas. Hoje, o espaço conta com um bar de apoio, um campo de jogos, uma zona de merendas ideal para piqueniques em família ou entre amigos, um parque infantil para os mais pequenos e ainda um passadiço de acesso direto à água, pensado para facilitar o usufruto da zona balnear.

Este ano, Portugal foi distinguido com 444 galardões no âmbito do Programa Bandeira Azul, entre praias, marinas e embarcações ecoturísticas — mais seis do que em 2024. No Norte, a região contabiliza agora nove praias fluviais com esta distinção. A entrada da Praia do Cavadinho compensa, em parte, as perdas registadas, como foi o caso da Praia Fluvial de Merelim São Paio, também em Braga.

