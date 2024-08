Este é o refúgio natural perfeito para o verão. Fica no Centro de Portugal

Praia Fluvial de Reconquinhos: um paraíso no Centro do país

Quando se fala em destinos de verão e praia, dificilmente vai pensar-se na Beira Alta. No entanto, esta zona do país está repleta de encantos naturais e muitas praias fluviais que podem – e devem – ser descobertas. No Sabugal, encontramos um espaço perfeito para ir em família, com amigos ou até sozinho. Falamos da Praia Fluvial de Alfaiates, nas margens da albufeira com o mesmo nome.

A Albufeira de Alfaiates foi inaugurada em 2000 e durante vários anos foi apenas usada para regadio e pesca. Depressa se percebeu que as águas da barragem, alimentadas pela ribeira de Alfaiates que desagua no rio Côa, eram um perfeito espelho de água para momentos de lazer. Assim nasceu em 2017 a Praia Fluvial da Barragem de Alfaiates.

Rodeada de uma paisagem natural única repleta de árvores e com uma área enorme para mergulhos, esta praia da Beira Interior é mais um recanto a não perder por quem aprecia uma boa praia fluvial. Além disso é de destacar que recebeu o galardão de “Qualidade de Ouro” este ano.

A praia de Alfaiates tem parque de merendas, bar, zona de esplanada e tanto areal como relvado. Tem ainda campo de futebol e parque infantil. Para moimentos de diversão na água, é possível andar de canoas e gaivotas.