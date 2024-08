Esta praia fluvial portuguesa de água azul parece saída de Bali

Praia fluvial do Vimieiro: o refúgio ideal para um dia de lazer em família

Os paraísos de verão não têm de ter mar e a prova disso é a Praia Fluvial dos Olhos da Fervença, na freguesia de Cardima, em Cantanhede. Se ainda acha que as melhores praias são as de água salgada, este é o sítio que tem de visitar até ao fim da estação.

A Praia Fluvial dos Olhos de Fervença nasceu com a criação de uma piscina natural que aproveita as águas da ribeira da Corujeira. Esta zona de mergulhos está emoldurada por uma área arborizada, com um pequeno areal e uma zona relvada. Em 2020, sofreu obras de conservação e manutenção, oferecendo até agora excelentes condições a quem a visita.

A qualidade desta praia tem sido confirmada ao longo dos anos com o galardão “Qualidade de Ouro” que tem recebido. Este ano não foi diferente e a bandeira está hasteada na praia.

As águas desta praia fluvial são de um tom azul-turquesa que rivaliza com qualquer praia de Bali ou até das Maldivas. A temperatura poderá não ser a mesma e também não será salgada, mas a promessa é de um bom momento a dar mergulhos, chapinhar ou simplesmente relaxar.

Neste espaço, a zona de praia é rainha, mas a envolvente oferece também momentos de lazer. Há um parque de apoio com área para merendas e campo de jogos, e é possível fazer circuitos pedonais que se encontram à volta.

Um bar com esplanada virada para o espelho de água permite um momento de descanso e há ainda uma zona com balneários de apoio. Durante a época balnear, a Praia Fluvial dos Olhos de Fervença é vigiada.