Esta praia fluvial de água azul-turquesa é um paraíso a não perder este verão

Com as temperaturas elevadas de verão, andamos a sonhar com paraísos de água azul para mergulhar e Portugal tem vários a descobrir. Se tem por hábito ir para sul em busca das praias alentejanas e algarvias, temos uma outra recomendação para si. Porque não ir até ao centro do país, mais concretamente até Mação, descobrir a bela Praia Fluvial de Cardigos?

Este tesouro português tem encantando todos por que lá passam e é um verdadeiro sucesso no Instagram graças à sua água azul-turquesa e zona envolvente predominantemente verde.

A Praia Fluvial de Cardigos fica perto da Barragem de Vergancinho. Em vez de se mergulhar em rio aberto, quem lá vai nada numa piscina fluvial gigante desenhada para todas as idades que é vigiada na época balnear (este ano, até dia 8 de setembro).

Na hora de secar ou simplesmente relaxar, a toalha estica-se numa pequena zona de areia ou na relva.

Esta praia foi pensada para ser um refúgio de verão. Por isso, tem um parque de merendas com churrasqueiras, um bar de apoio e até balneários.

A Praia Fluvial de Cardigos é um verdadeiro tesouro, não sendo por isso de estranhar que este ano tenha voltado a alcançar o galardão Qualidade de Ouro da Quercus.