Esta praia no meio das fragas parece saída de um conto de fadas, mas fica no Centro do país

Ir a praias fluviais é mais do que ir até um sítio para dar uns quantos mergulhos e banhar-se nos raios de sol. Muitas destas praias ficam inseridas no meio da natureza indomável, entre florestação verde, no meio de rochas e pedras, escondida do rebuliço do dia a dia. Descobrir estes sítios é como entrar num conto de fadas que se eleva das páginas. E é mesmo esta a melhor maneira de descrever a bela Praia Fluvial das Fragas de São Simão.

É impossível não ficarmos fascinados pelo cenário das Fragas de São Simão e da sua praia fluvial banhada pela Ribeira de Alge, tão transparente que se consegue ver perfeitamente o fundo, com todas as suas pedrinhas.

A Praia Fluvial das Fragas de São Miguel fica entre duas imponentes fragas e umas quantas mais pequenas, onde as pessoas apanham os seus banhos de sol depois dos mergulhos refrescantes. É aqui, por entre as rochas, que surgem as piscinas naturais, tão convidativas em dias de mais calor.

Apesar da praia ficar meia escondida no meio da natureza, há um bar com esplanada junto à entrada, uma mais-valia para quem visitar a praia fluvial.

Uma das grandes vantagens desta praia é mesmo a sua localização, pois está a apenas 15 minutos da Aldeia de Xisto de Casal de São Simão. Assim, poderá ir a esta zona para mais do que apenas fazer praia.

Nesta área, há também o Passadiço das Fragas de São Simão que liga o miradouro com o mesmo nome à aldeia, passando pela praia. Com 1,7 km de extensão (3,5 km se for ida e volta), este passadiço pode fazer farte do plano perfeito para se conhecer melhor esta zona do Centro de Portugal.

Esta zona do centro do país não é só para banhos. Há um belo miradouro para apreciar a paisagem idílica e um percurso que o liga ao miradouro da Ermida de São Simão. Esta viagem, feita a pé, dá a conhecer a Aldeia do Xisto de Casal de São Simão.