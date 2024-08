Esta praia fluvial é um oásis encantado no meio de um vale verdejante

Praia Fluvial de Pessegueiro: com água cristalina e vários galardões

Praia Fluvial de Fróia: um oásis no meio do vale

Na nascente da ribeira de Fróia, num vale de Proença-a-Nova, Castelo Branco, encontramos uma praia de “Qualidade de Ouro”. um verdadeiro oásis encaixado numa paisagem natural, de cortar a respiração, próximo de aldeias típicas onde ainda há quem viva do trabalho manual. A Praia Fluvial de Fróia é o sítio que ainda tem de conhecer este verão.

A Praia Fluvial de Fróia é uma praia que promete agradar até quem é gosta mais de aproveitar o verão na costa portuguesa. Com duas pequenas cascatas e um espelho de água límpida, esta praia é um dos ex-libris do concelho. Mergulhe na ribeira cristalina depois de banhar-se no sol quente de verão.

Um largo passeio acompanha o lençol de água e é aqui que se pode esticar a toalha para secar depois de se ir a banhos. Há também uma zona de areal, com um pequeno parque infantil.

Para os mais aventureiros, temos boas notícias. Está instalado junto à praia o Centro de BTT de Fróia, onde se pode alugar uma bicicleta e partir à descoberta das belas paisagens de Proença-a-Nova. Também é possível conhecer um bocadinho melhor a zona a pé, percorrendo o percurso terrestre circular junto à ribeira.

Esta praia idílica oferece uma panóplia de infraestruturas que ajudam a que o dia corra na perfeição, entre elas rampas de acesso, casas de banho, chuveiros, chapéus de sol e posto de primeiros socorros. É também uma praia vigiada.