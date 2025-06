Em região de águas geladas, esta praia fluvial é um oásis que chega aos 25 graus

Prestigiada revista internacional aponta as 20 melhores praias portuguesas. E a lista surpreende

No coração do Parque Nacional da Peneda-Gerês, uma região conhecida pelas águas frias dos seus rios e ribeiras, destaca-se um verdadeiro oásis: a praia fluvial da Albufeira da Caniçada.

Apesar das temperaturas habitualmente baixas que caracterizam as zonas fluviais do norte de Portugal, esta praia oferece águas surpreendentemente mornas, que chegam aos 25 °C nos meses mais quentes do verão.

Situada a menos de uma hora de Braga, a Albufeira da Caniçada atrai quem procura fugir ao frio e desfrutar de um banho confortável em águas cristalinas, rodeadas pela natureza intacta da serra. Durante a semana, o local mantém-se tranquilo, ideal para relaxar, nadar e aproveitar o cenário, enquanto ao fim de semana pode registar um maior afluxo de visitantes.

Para além do mergulho, a praia oferece diversas opções de lazer aquático, como aluguer de barcos, canoas, paddle e motas de água, tornando-se um ponto de encontro para amantes da natureza e da aventura.

Para quem deseja prolongar a estadia, a região dispõe de várias opções de alojamento, desde hotéis e pousadas confortáveis até casas rurais típicas, que permitem uma experiência mais autêntica e em contacto direto com a natureza.

A oferta gastronómica local é também um ponto alto, com restaurantes que servem pratos tradicionais minhotos, onde não faltam o arroz de cabidela, o bacalhau à Braga e o fumeiro regional, acompanhados por vinhos verdes da região.