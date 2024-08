Na encosta da montanha, encontrámos uma praia de sonho com um espelho de água límpida

Praia Fluvial de Pessegueiro: com água cristalina e vários galardões

Praia Fluvial de Fróia: um oásis no meio do vale

Piscinas naturais de Cortes do Meio: um segredo a descobrir

Praia Fluvial da Lapa dos Dinheiros: espelho de água no meio da floresta e do granito

Na aldeia de Lapa dos Dinheiros, em Seia, há uma praia fluvial com o mesmo nome. Com um espelho de água límpida, é um verdadeiro paraíso onde a tranquilidade marca o compasso dos dias e onde é possível enfrentar as temperaturas altas de verão.

Falamos da Praia Fluvial de Lapa dos Dinheiros – também conhecida como Praia Fluvial da Caniça, banhada pela ribeira da Caniça, um afluente do Rio Alva, perfeitamente localizada entre as encostas íngremes com granito e uma floresta de castanheiros seculares, na Serra da Estrela.

Além da água de excelência para mergulhos – a praia de Lapa dos Dinheiros tem a Bandeira Azul e Qualidade de Ouro -, é dona de uma beleza única, com sucessões de cascatas que podem ser admiradas a partir de um miradouro. Além disso, a formação rochosa “cornos do Diabo” é também um ponto de interesse nesta praia do Parque Natural da Serra da Estrela.

Junto à praia, a ponte romana de Caniça dá a conhecer um pouco da história dos povos que passaram naquela zona do país.

Porque esta praia fluvial foi idealizada para ser uma paragem perfeita para quem procura refrescar-se na água doce, tem diversas estruturas de apoio, tais como um bar, casas de banho, posto de primeiros socorros e estacionamento. Tem também nadador-salvador.