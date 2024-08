Há um paraíso na serra com água cristalina e Bandeira Azul, perfeito para o verão

Praia Fluvial do Vale do Rossim, a praia mais alta de Portugal

Portugal é dono de uma bela costa, com praias de cortar a respiração. Mas o verão não tem de ser todo passado no litoral. Há zonas do interior com praias fluviais tão ou mais belas do que as da costa portuguesa. Só é preciso encontrá-las.

No Centro do país, mais concretamente no concelho da Pampilhosa da Serra, encontramos uma praia numa envolvência aldeã, tipicamente serrana, rodeada por casas de xisto e a vislumbrar a Igreja Matriz. Trata-se da Praia Fluvial de Pessegueiro, com uma ribeira de águas límpidas e um tapete de relva para que se possa apanhar sol nos dias de maior calor.

Inserida na Aldeia de Pessegueiro, esta praia fluvial é considerada um postal vivo que pode ser visitado. A água aqui é cristalina, dá para se estender a toalha na relva que fica na margem da água e há sombras nas zonas arborizadas.

Os mergulhos não têm de ser só na ribeira. De um dos lados da praia existe uma piscina onde se pode dar umas braçadas ou simplesmente relaxar na água.

Toda a área da praia fluvial de Pessegueiro está muito bem cuidada e é um gosto passar aqui uma tarde. Tem várias infraestruturas de apoio, como um bar com esplanada, um parque de merendas, instalações sanitárias, chuveiros exteriores e parque infantil. Na época balnear, a praia conta com vigilância de nadador-salvador.

A sua qualidade é inquestionável, tendo renovado este ano os dois principais galardões nacionais: a classificação de praia de Qualidade de Ouro, da Quercus, e a Bandeira Azul, símbolo de qualidade ambiental. Além disso, é uma “praia acessível”.

Para quem quer aproveitar mais do que a praia, porque não percorrer o Caminho do Xisto de Pessegueiro ou visitar o lagar recuperado? Um programa perfeito para uma tarde de verão.