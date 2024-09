Esta praia fluvial é uma viagem no tempo e um segredo português bem guardado

Praia Fluvial da Lapa dos Dinheiros: espelho de água no meio da floresta e do granito

A Área de Lazer da Azenha de Estorãos, localmente conhecida por Praia Fluvial de Estorãos, situa-se no norte de Portugal, nas proximidades de Ponte de Lima, e oferece um ambiente tranquilo, rodeado de natureza. Este local é conhecido pela sua beleza natural, onde o verde da vegetação densa se mistura com as águas cristalinas do rio Estorãos.

O cenário é dominado por uma ponte romana de três arcos, que atravessa o rio. Este testemunho histórico dá um toque nostálgico ao local. Ao lado, um antigo moinho de pedra, agora em desuso, complementa a paisagem, tornando-a ainda mais bucólica e digna de ser explorada.

O rio que corre sob a ponte oferece águas tranquilas e rasas, perfeitas para um mergulho refrescante nos dias quentes de verão. É comum ver famílias e grupos de amigos a desfrutar deste espaço, seja para nadar, apanhar sol ou apenas para descansar. A tranquilidade e o ambiente acolhedor fazem desta praia um destino perfeito para quem procura fugir ao ritmo acelerado do dia a dia e reconectar-se com a natureza.

Para quem deseja passar um dia inteiro neste paraíso natural, a Praia Fluvial de Estorãos oferece a conveniência de um pequeno café nas proximidades. Este espaço serve refeições ligeiras e petiscos a preços acessíveis, com opções entre os 2 e os 7 euros, garantindo que os visitantes possam desfrutar de um dia completo sem preocupações. É o local ideal para um piquenique em família.

A região envolvente da Praia Fluvial de Estorãos é rica em trilhos e caminhos que convidam a longas caminhadas ou passeios de bicicleta, permitindo aos visitantes explorar a beleza natural do Minho.

Podendo ser alcançada pelos trilhos, ou a 12 minutos de carro, a proximidade a Ponte de Lima oferece a oportunidade de combinar um dia nesta praia fluvial com uma visita cultural. Seja para relaxar, explorar ou simplesmente desfrutar de um dia de verão, a Azenha de Estorãos é um destino que não desilude.