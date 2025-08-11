Facebook Instagram
Viagens

Águas cristalinas e paisagens de sonho: esta praia fluvial está entre as mais encantadoras de Portugal

Esta praia fluvial é elogiada por quem a visita - e merece uma visita

IOL
Há 2h e 45min
Água azul-turquesa e canoas transparentes: esta praia faz lembrar as Caraíbas mas fica perto de Lisboa

Na região da Beira Litoral, próximo da aldeia de Piódão, na Serra do Açor, encontra-se uma das praias fluviais mais encantadoras de Portugal: a Praia Fluvial da Foz d’Égua. Este local destaca-se pela beleza natural única que alia águas cristalinas a um cenário marcado pelas tradicionais construções em xisto.

Banhada pelas ribeiras de Piódão e Chãs d’Égua, a praia apresenta uma paisagem incrível, com águas transparentes que funcionam como verdadeiros espelhos naturais, refletindo o verde intenso das encostas que a envolvem. 

Integrada nas famosas Aldeias de Xisto, esta praia fluvial dispõe de várias infraestruturas para os visitantes, entre as quais um bar com esplanada e um parque de merendas, que proporcionam comodidade e facilitam a permanência no local.

A criadora de conteúdos, conhecida na plataforma TikTok como @saraa_theexplorer, recomendou recentemente este destino, partilhando um vídeo que realça a beleza do espaço, apesar de alertar para o acesso sinuoso e para a temperatura bastante fria da água, que surpreende quem não está habituado.

Por se tratar de um ponto turístico popular, a recomendação é chegar cedo para evitar aglomerados e dificuldades no estacionamento, já que a zona não possui grande capacidade para veículos.

RELACIONADOS
Água azul-turquesa e canoas transparentes: esta praia faz lembrar as Caraíbas mas fica perto de Lisboa
Viajar até Maiorca não é tão caro como parece. Influencers partilham os gastos desta viagem paradisíaca
Águas cristalinas e paisagens incríveis: esta praia fluvial é de sonho e merece uma visita
Areia branca e piscinas flutuantes: esta praia é um paraíso e é elogiada por quem a visita
Abriu ao público uma das mais bonitas praias fluviais da região - com piscina flutuante e muito mais
Casal de influencers delira com esta praia escondida no Alentejo. E não é para menos
Mais Vistos
00:01:01
Big Brother
O primeiro beijo caliente já aconteceu entre Catarina Miranda e Afonso
tvi
00:04:20
Dois às 10
Portuguesa salta com o filho bebé de um viaduto de 80 metros. Ambos foram encontrados sem vida
tvi
00:05:08
Big Brother
Catarina Miranda até se atira para o chão ao receber uma imunidade por parte de Afonso: «Vou-me casar»
tvi
00:06:44
Big Brother
Noite de terror? «O Bruno quer que desistam e vão atrás dele»
tvi
Destaques IOL
Tragédia
Família de 5 morre num trágico acidente de automóvel. Três eram crianças entre os 2 e 12 anos
Violência
De férias em família, homem tenta afogar a nora na piscina. Neta de 9 anos viu tudo e foi em socorro da mãe
Receitas
Este bolo de maçã e noz é delicioso e super fácil de fazer. Espreite a receita
Alimentos
Só precisa de fazer isto para manter os alimentos frescos
Mais Lidas
Dois às 10
Com 24 anos, Miguel Moura é pai e padrasto: «Muita gente não sabe, porque eu...»
tvi
Amor por Acaso
Lara e João conheceram-se em Marrocos. Três semanas depois, ele largou tudo para a reencontrar em Portugal
cnn
Mae mata filho
Mãe mata filho, de 35 anos, e desmembra o corpo com a ajuda da esposa dele
Dois às 10
Portuguesa põe fim à vida e leva filho bebé consigo: «O que leva uma mãe a fazer uma coisa destas?»
tvi
Dois às 10
Aos 24 anos, Miguel Moura é pai e padrasto. Saiba quem é a namorada do 'afilhado' de Cristina Ferreira
tvi
Famosos
Iva Domingues chora morte de "uma equipa inteira de jornalistas"
selfie