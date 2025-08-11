Águas cristalinas e paisagens de sonho: esta praia fluvial está entre as mais encantadoras de Portugal

Água azul-turquesa e canoas transparentes: esta praia faz lembrar as Caraíbas mas fica perto de Lisboa

Na região da Beira Litoral, próximo da aldeia de Piódão, na Serra do Açor, encontra-se uma das praias fluviais mais encantadoras de Portugal: a Praia Fluvial da Foz d’Égua. Este local destaca-se pela beleza natural única que alia águas cristalinas a um cenário marcado pelas tradicionais construções em xisto.

Banhada pelas ribeiras de Piódão e Chãs d’Égua, a praia apresenta uma paisagem incrível, com águas transparentes que funcionam como verdadeiros espelhos naturais, refletindo o verde intenso das encostas que a envolvem.

Integrada nas famosas Aldeias de Xisto, esta praia fluvial dispõe de várias infraestruturas para os visitantes, entre as quais um bar com esplanada e um parque de merendas, que proporcionam comodidade e facilitam a permanência no local.

A criadora de conteúdos, conhecida na plataforma TikTok como @saraa_theexplorer, recomendou recentemente este destino, partilhando um vídeo que realça a beleza do espaço, apesar de alertar para o acesso sinuoso e para a temperatura bastante fria da água, que surpreende quem não está habituado.

Por se tratar de um ponto turístico popular, a recomendação é chegar cedo para evitar aglomerados e dificuldades no estacionamento, já que a zona não possui grande capacidade para veículos.