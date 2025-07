Areia branca e piscinas flutuantes: esta praia é um paraíso e é elogiada por quem a visita

Casal de influencers delira com esta praia escondida no Alentejo. E não é para menos

Se procura um destino tranquilo e que possa desfrutar do verão, a Praia Fluvial de Albergaria dos Fusos, localizada na albufeira da barragem homónima perto de Vila Ruiva, no concelho de Cuba, é uma excelente sugestão no coração do Alentejo Central.

Com um extenso areal de areia fina e branca, este espaço convida a momentos de lazer em plena natureza. Ideal para famílias, a praia conta com duas piscinas flutuantes, uma para adultos e outra para crianças, que garantem segurança e diversão à medida para todos. Para além disso ainda tem chapéus de palha ao longo da praia, que para os dias de maior calor é fundamental.

Para além do contacto com a água, as infraestruturas complementares enriquecem a experiência: pode praticar futebol, andebol ou voleibol de praia nos campos disponíveis, enquanto desfruta de uma bebida ou refeição no Boleta Restaurante Bar, que oferece uma gastronomia de sabores internacionais, disponível todos os dias, com horários alargados durante a semana.

A Praia Fluvial de Albergaria dos Fusos está inserida no Ecopark do Alentejo Central, um projeto que promete ainda mais atrações, como um centro náutico dedicado a desportos não poluentes, áreas de serviço para autocaravanas, um centro de ciclismo e uma torre para observação de aves, perfeita para os amantes da natureza.

Distinguida com a Bandeira Azul, este destino é uma verdadeira pérola para quem procura descanso, atividades ao ar livre e boa comida.