Águas cristalinas e paisagens incríveis: esta praia fluvial é de sonho e merece uma visita

No coração da Serra do Açor e envolta por um ambiente rústico e acolhedor, a Praia Fluvial de Pessegueiro é um daqueles destinos que parecem saídos de um postal e que, ao vivo, surpreendem ainda mais. Situada numa aldeia tipicamente serrana, esta praia fluvial oferece muito mais do que um mergulho refrescante: é uma experiência completa de tranquilidade, lazer e contacto com a natureza.

A ribeira de Pessegueiro, com as suas águas límpidas e cristalinas, atravessa a zona balnear e confere-lhe uma beleza natural difícil de igualar. À sua volta, a vista inclui a igreja matriz e o casario em xisto, numa paisagem que respira autenticidade e tradição.

Com relvado, piscina fluvial, zonas de sombra, bar e instalações sanitárias, este é o local ideal para passar um dia em pleno, longe da azáfama. E para quem quiser prolongar a estadia, há bungalows modernos e bem cuidados mesmo junto à praia, perfeitos para uns dias de descanso em comunhão com a serra.

A praia fluvial de Pessegueiro conta ainda com a classificação de Praia Acessível e Bandeira Azul, garantindo condições de qualidade, segurança e inclusão para todos os visitantes.

Para os mais ativos, o caminho do xisto de Pessegueiro oferece uma oportunidade única para explorar os arredores a pé, num percurso envolvido pela natureza. E o antigo lagar, agora recuperado, é outro ponto de interesse para momentos de lazer e descoberta.