Tem escorregas e trampolins: esta praia fluvial portuguesa é tudo o que precisa para este verão

Parque aquático: Lagoa do Falcão

Praia Fluvial do Malhadal

Procura um sítio com natureza e que dê para referescar nos dias de calor? No coração de Portugal, rodeada por vegetação densa e paisagens de cortar a respiração, a Praia Fluvial do Malhadal afirma-se como um destino ideal para quem procura tudo isso.

Localizada na base da Serra das Corgas, perto do Rio Zêzere, esta praia fluvial oferece uma extensa área de água, com cerca de 1 km, perfeita para banhos e momentos de lazer.

Uma publicação feita pela página de Instagram @centro_de_portugal, há mais do que sossego e beleza natural: é aqui que se encontra o Fluvifun, o primeiro parque aquático fluvial da Região Centro. Equipado com escorregas, trampolins e zonas de escalada, o Fluvifun promete animar miúdos e graúdos durante o verão.

Está aberto diariamente das 10h00 às 20h00, e oferece preços acessíveis, que variam entre 1 euro e 10 euros, consoante a duração da visita e a idade dos participantes.