Deslumbre-se a descobrir as praias fluviais portuguesas. Esta é uma das mais bonitas

É a Praia Fluvial de Amieira, um dos destinos de eleição no Alentejo, que dá o mote a um guia das praias fluviais mais bonitas de Portugal, que pode ver na galeria acima, preparada pelo Stars Insider. Situada nas proximidades do Cais Fluvial de Amieira, esta praia oferece aos visitantes 600 metros de extenso areal, acompanhados por uma zona relvada com toldos e uma área delimitada na água dedicada aos mergulhos em segurança.

Esta praia tem excelentes condições de acesso e estacionamento, contando ainda com um parque dedicado a autocaravanas e área de merendas.

É ainda servida por bares e restaurantes, posto médico, balneários, casas de banho e chuveiros exteriores. Aqui pode ainda alugar canoas, gaivotas e pranchas de paddle. Quer mais argumentos para acreditar que nem só de mar se faz um verão incrível?



