Esta praia fluvial de sonho está a mais de 1400 metros de altitude. E tem água límpida

As praias fluviais portuguesas são cheias de encanto, muitas delas inseridas em zonas que parecem saídas de contos de fadas, com muita natureza à volta e espelhos de água. Ainda assim, há sempre espaço para se descobrir uma nova praia fluvial encantada e esta, localizada a 1437 metros de altitude, é uma delas.

No concelho de Gouveia, nas imediações das Penhas Douradas, na Serra da Estrela, encontra-se a Praia Fluvial do Vale do Rossim, a mais alta do país. É um lugar único, inserido numa lagoa artificial que nasceu quando se construiu a barragem naquele local, que depressa se tornou numa apelativa zona de lazer para os dias de verão.

Quem aqui vai, rapidamente fica encantado com a beleza única do vale e da Praia Fluvial do Vale do Rossim. O espelho de água é imponente e a zona em volta é quase selvagem. Tudo isto apenas acrescenta à praia fluvial que é reconhecido como uma das melhores da Serra da Estrela.

A água não é só encantadora, é também de excelência, sendo que este ano foi renovado o galardão “Praia Qualidade de Ouro”, pela Quercus, graças à qualidade excelente da água balnear.

Passar aqui um dia permite dar muitos mergulhos na água límpida, praticar algumas atividades náuticas e apanhar sol deitando-se no areal que acompanha a lagoa. Para quem gosta de caminhadas, é também possível fazer o trilho de 14 km que liga o Vale de Rossim à Nave da Mestra.

De acordo com o site Visite Serra da Estrela, a Praia Fluvial do Vale do Rossim tem uma zona com parque de merendas, tem bar e casas de banho, sendo por isso perfeita para um dia de muita diversão.