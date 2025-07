Águas transparentes e trilhos lindos: esta praia fluvial portuguesa é um sonho pouco distante

Praias para os patudos: estas são as zonas balneares em Portugal onde todos os cães são bem-vindos

Localizada na freguesia da Louriceira, entre as aldeias de Malhou e Amiais de Baixo, no concelho de Alcanena (distrito de Santarém), a Praia Fluvial dos Olhos d’Água é uma excelente opção para quem procura um local para relaxar perto da natureza e águas límpidas, tudo isto a pouco mais de uma hora de Lisboa.

Inserida no Parque Natural das Serras de Aire e Candeeiros, esta praia fluvial destaca-se pela sua envolvência natural, sendo ideal para piqueniques, caminhadas, passeios de BTT ou apenas para um dia de descanso em família. Este sítio foi partilhado no Instagram pelo criador de conteúdos @robsongmes onde mostra as incríveis paisagens e explica como chegar até ao local:

Como chegar a partir de Lisboa

Existem duas rotas principais para quem parte da capital:

Via A1 + A23 (rota mais rápida):

A opção mais eficiente passa pela Autoestrada do Norte (A1), seguindo depois pela A23, com saída em Zibreira (Alcanena/Minde). A partir daí, o percurso é feito por estrada nacional até ao centro da vila de Alcanena, seguindo depois a sinalização para a praia fluvial ou para o Centro de Ciência Viva.

Tempo estimado: cerca de 1h20 | Distância: 120 km

Nota: Esta rota implica o pagamento de portagens.

Via A1 + estradas nacionais (rota económica):

Seguindo pela A1 até Santarém, o restante trajeto faz-se pelas estradas N3, IC2 e N361. É uma alternativa mais económica, evitando portagens, mas com um tempo de viagem ligeiramente superior, entre 1h30 e 1h45, dependendo do tráfego.

O que encontrará no local

A Praia Fluvial dos Olhos d’Água dispõe de estacionamento gratuito e de várias estruturas de apoio, como parque de merendas, grelhadores, parque infantil, casas de banho, restaurante, campo de jogos em areia e circuito de manutenção.

Nas proximidades, destaca-se ainda o Centro de Ciência Viva do Alviela (Carsoscópio) e o trilho PR1, com cerca de 1,5 km de extensão, ideal para explorar a paisagem cársica da região.