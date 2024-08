Esta praia fluvial no meio da paisagem verdejante parece saída de um conto de fadas

Praia Fluvial de Reconquinhos: um paraíso no Centro do país

Para quem procura uma praia tranquila, com belas paisagens, grande areal e água que convida não só a mergulhos como a alguns desportos aquáticos, temos a sugestão perfeita. É no Centro do país, nas margens do rio Mondego, que encontramos a Praia Fluvial do Reconquinho, galardoada com Bandeira Azul e considerada pelo canal National Geographic uma das mais bonitas de Portugal, em 2018.

A Praia Fluvial do Reconquinho é o sítio ideal para se passar um dia de verão com amigos ou com família. Uma das particularidades desta praia é o seu extenso areal, com muito espaço para se estender a toalha e apanhar banhos de sol.

Na hora de refrescar, o espelho de água que se estende à frente convida a um mergulho. E não se preocupe, os mergulhos são supervisionados por um nadador-salvador que está presente na época balnear. Para quem gosta de desportos aquáticos, é possível andar de canoa sobre as águas e apreciar o espaço envolvente.

Esta bela praia fica a apenas 1,5 km da vila de Penacova, dando para ir a pé para este espaço idílico no meio da paisagem natural. Na verdade, para quem gosta de caminhadas, há em Reconquinho uma ponte de madeira que liga a praia a um percurso pedestre que serpenteia na zona do rio Mondego. Esta ponte tem ainda uma segunda utilização para os mais aventureiros: prancha de mergulho.

Porque as infraestruturas de apoio também ajudam a que se tenha um dia tranquilo, a Praia Fluvial do Reconquinho tem um café/restaurante (com casas de banho), campo de futebol, parque de estacionamento e ainda uma zona de piquenique. Há também um parque de campismo nas proximidades.