Este refúgio com água de excelência promete os melhores mergulhos deste verão

É no meio da vegetação verde, num sítio de paisagem idílica, que encontramos uma praia fluvial que vale a pena visitar nos dias de calor. A Praia Fluvial de Carvoeiro, a cerca de 25 minutos de Mação, no distrito de Santarém, parece saída de um sonho com a sua água de excelência que convida a mergulhos e a momentos de lazer com amigos e família.

Portugal é conhecido pelas suas praias costeiras, mas as de rio não ficam atrás e a Praia Fluvial de Carvoeiro é prova disso. Há 18 anos que esta praia hasteia a Bandeira Azul que demonstra a qualidade e excelência desta área balnear. Além disso, a Quercus deu o Galardão Qualidade de Ouro.

Mas não são só os galardões que fazem desta praia um ponto a visitar este ano. Rodeada por pinheiros altos e verdes, a Praia Fluvial de Carvoeiro é dona de uma paz e tranquilidade únicas. Aqui não há confusão nem na hora de estacionar, já que tem um parque de estacionamento grande não muito longe.

Tem um belo espelho de água, com uma piscina para adultos – com profundidade que varia entre 1,70 metros e 3,15 metros – e ainda uma piscina para crianças. Para se apanhar sol, é possível escolher entre a relva e a areia para esticar a toalha, e há ainda guarda-sóis para proteger nas horas de maior calor.

Para quem gosta de passar o dia na praia, há aqui um parque de merendas e churrasqueiras, um bar, e também casas de banho.

Esta praia fluvial é vigiada, o que dá sempre alento a quem vai a banhos. Além disso, tem uma cadeira especial para que pessoas com dificuldade motora possam também ir dar o seu mergulho.

Para quem quer visitar esta praia, a época balnear por aqui está em vigor até 8 de setembro.