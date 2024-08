Não gosta de areia? Esta praia fluvial tem um tapete de relva para esticar a toalha

Praia Fluvial de Reconquinhos: um paraíso no Centro do país

Há quem diga que é um dos recantos mais bem guardados da natureza, em Portugal, e olhando para a Praia Fluvial do Trabulo, é fácil perceber o porquê de haver quem ache isso. Escondida entre as serras de Ferreira de aves e de Romãs, Decermilo e Vila Longa, esta praia é dona de uma beleza natural que dá vontade de conhecer.

A Praia Fluvial do Trabulo, no Sátão, é uma das mais procuradas na região de Viseu, apesar de existir há menos de uma década. A verdade é que esta praia é perfeita para aquelas pessoas que não suportam areia, já que aqui, a toalha estende-se num extenso tapete de relva macia.

Com galardão “Praia com Qualidade de Ouro” atribuído pela Quercus, sabemos que a água do Trabulo é perfeita para nadar, mergulhar e refrescar até nos dias mais quentes do verão.

A pensar em quem gosta de aproveitar o dia na praia, este espaço tem bons apoios, como casas de banho e bar, parque de merendas, parque infantil e vigilância com nadador-salvador das 12h às 19h (até 31 de agosto). Estacionar também não será um pesadelo, já que há um parque próprio para deixar o carro.