A praia portuguesa acessível que é piscina, tem ondas e parece um resort de luxo

Com quase um quilómetro de extensão, há uma praia fluvial em Portugal que oferece tudo aquilo que normalmente se procura num resort, mas sem voos nem viagens longas. Localizada em Castanheira de Pera, no distrito de Leiria, a Praia Fluvial das Rocas é um verdadeiro refúgio natural, especialmente popular entre os mais novos.

Desde a sua inauguração, em 2005, este espaço tem vindo a afirmar-se como um dos destinos de verão mais procurados pelos portugueses, recebendo cerca de 100 mil visitantes por ano.

No local, encontra-se a maior piscina de ondas do país, com 2100 m², que garante momentos de diversão em família. A praia é composta por uma albufeira, uma ponte e até uma pequena ilha central, ideal para estender a toalha e relaxar com a serra da Lousã como cenário de fundo.

A experiência vai muito além dos mergulhos. É possível realizar passeios em barcos a remos, gaivotas ou praticar stand-up paddle. Para os mais aventureiros, há ainda atividades como slide, escalada e rapel.

Para quem vem de mais longe, vale a pena considerar pernoitar. O complexo turístico Villa Praia, situado dentro do recinto da Praia das Rocas, oferece bungalows e quartos no Parque Azul, permitindo uma estadia confortável sem sair do espaço.

Preços e Bilhetes

A entrada é paga, com bilhetes a partir de 9,50 € para adultos e 7 € para crianças entre os 6 e os 10 anos. Existe ainda a opção de bilhete familiar para dois adultos e duas crianças, a partir de 30 €. Os ingressos podem ser adquiridos online através do BOL.

Como chegar

Castanheira de Pera é acessível a partir de várias vias principais, incluindo o IC8, IC3, A13, A23 e A1. Situa-se a cerca de 30 minutos de Pombal, 40 minutos de Coimbra e Tomar, 1 hora de Leiria e Castelo Branco, e a menos de 2 horas de Lisboa e Porto. Veja no Google Maps como chegar à Praia das Rocas.

Veja como está a praia em direto no Beachcam:

Para uma visão em tempo real da Praia das Rocas, os visitantes podem consultar a câmara do Beachcam.