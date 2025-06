A incrível praia portuguesa com ilha ao centro que nasceu há 20 anos

A Praia das Rocas, em Castanheira de Pera, no norte do distrito de Leiria, completa este ano duas décadas de existência e já recebeu quase 1,6 milhões de visitantes desde 2005, segundo dados enviados à agência Lusa.

De acordo com a Prazilândia, empresa municipal de turismo e ambiente gestora da infraestrutura, cuja imagem de marca são ondas a 80 quilómetros do mar, a Praia das Rocas “recebeu, desde 2005, cerca de 1.595.789 visitantes”.

“A época balnear com maior registo de entradas na praia até ao momento foi 2016, com um total de 121.627 visitantes”, adiantou a empresa, referindo que “o número estará relacionado com uma forte campanha de comunicação com uso de ‘spots’ televisivos durante o Campeonato Europeu de Futebol”.

Nesse ano, “a publicidade da Praia das Rocas foi transmitida até ao último jogo do campeonato, jogo esse que consagrou Portugal como vencedor”, esclareceu.

Já o pior registo foi 2020 (36.218 visitantes), “ano marcado pela pandemia da covid-19 que obrigou a regras como o estabelecimento de um limite diário de 650 pessoas e atrasou o início da época balnear para julho”, quando, habitualmente, ocorre em 01 de junho, especificou a Prazilândia.

O complexo da Praia das Rocas é composto por piscina, com 2.100 metros quadrados e uma ilha no centro, albufeira, ponte secular, zona da “Villa Praia” e alojamento com seis ‘bungalows’.

A Prazilândia adiantou que esta época balnear, que abriu em 31 de maio e termina em 14 de setembro, inclui várias atividades, sendo as mais populares o slide e a escalada, mas há também canoagem, cisnes e stand up paddle. Em julho e agosto estão previstas aulas gratuitas de hidroginástica.

A grande novidade na atual época balnear é a ampliação da oferta de atividades: as zonas ‘Rocas Fun Park’ com jogos e ‘chill out’.

À agência Lusa, o presidente da Câmara, António Henriques, considerou que a construção da Praia das Rocas, então um investimento na ordem dos 7,5 milhões de euros, “foi, sem dúvida, uma obra que marcou e continua a marcar, e continua a colocar Castanheira de Pera no mapa a nível nacional e a nível internacional pelas suas características”.

“Temos de olhar para aquilo que é o retorno direto e indireto deste investimento e que durante estes 20 anos é, sem qualquer tipo de sombra de dúvida, incomparavelmente superior àquilo que foi o investimento direto na infraestrutura””, adiantou António Henriques.

O autarca afirmou que “os últimos empréstimos relativamente à Praia das Rocas, apesar de serem valores residuais, terão o seu término em 2027”.

“A última grande tranche será paga este ano e até 2026, 2027, serão pagamentos de cerca de 50 a 60 mil euros que falta pagar”, assegurou.

Quanto a projetos futuros, o presidente do município, o de menor dimensão e com menos população do distrito, explicou que há “um terminado e outro em fase de conclusão que têm a ver com a requalificação da envolvente da praia e com a ampliação da área de sombras”.

No seu conjunto, “será superior a 2,5 milhões de euros” e uma prioridade para os próximos anos, para “complementar toda a infraestrutura”.

Segundo António Henriques, há “um outro grande desafio associado à Praia das Rocas”.

“Se, por um lado, a Praia das Rocas é um produto muito forte no verão, principalmente julho e agosto, por outro lado, o desafio para conseguirmos complementar este projeto é ainda maior”, declarou.

A este propósito acrescentou que se está na “fase de elaboração de um estudo prévio de um grande projeto, que é um parque aventura em 35 hectares, numa zona praticamente contígua à Praia das Rocas, num espaço que é designado como São João da Mata”.

Para o autarca, esta “será uma infraestrutura, também ela muito importante, para combater a sazonalidade, que ainda continua a ter valores bastante elevados no território”.