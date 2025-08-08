Facebook Instagram
Água azul-turquesa e canoas transparentes: esta praia faz lembrar as Caraíbas mas fica perto de Lisboa

Esta praia é de sonho e é elogiada por quem a visita - e fica a 45 minutos de Lisboa
Há 3h e 26min
Uma praia com água completamente transparente e azul-turquesa e que nos faz lembrar as Caraíbas, fica perto de Lisboa.

A página de Instagram @rafaelandfranck partilhou uma dica irresistível para quem quer aproveitar o verão sem sair de Portugal: a Praia da Ribeira do Cavalo, em Sesimbra. Com águas cristalinas e um cenário natural de cortar a respiração, este tesouro escondido já foi considerado "a melhor praia do mundo" e continua a encantar quem a visita.

O acesso é gratuito e há ainda a possibilidade de alugar um barco ou uma canoa transparente, perfeita para observar o fundo do mar e explorar outras praias da zona. Segundo a recomendação, o passeio de barco transparente é imperdível para quem quer descobrir a costa da Serra da Arrábida de uma forma única.

Situada no Parque Natural da Arrábida e rodeada de natureza, a Praia da Ribeira do Cavalo é um destino perfeito para agosto. Para lá chegar, há parques de estacionamento em Sesimbra com preços a rondar os 5 euros por dia ou, para quem prefere chegar diretamente à praia, é possível fazer o trajeto de barco a partir do Porto de Sesimbra com as empresas que alugam barcos e canoas transparentes.

Entre o azul-turquesa da água, a tranquilidade e o contacto com a natureza, esta praia promete ser um dos destinos mais fotogénicos e memoráveis do verão.

