Se já só dá tempo para mais um mergulho, este é o paraíso português onde tem de ir

Já se ouve falar do regresso às aulas, mas a verdade é que ainda dá tempo para mais um mergulho e porque não dá-lo na Costa Vicentina? Enquanto o tempo o permitir, há muitas praias para (re)descobrir. E uma que não nos cansamos de recomendar é a praia do Malhão, em Vila Nova de Mil Fontes.

Longe de grandes zonas urbanas, protegida pelas dunas e pelas rochas, esta praia alentejana de areia fina e mar azul. Com um ambiente em perfeito equilíbrio com a natureza, a praia do Malhão é um sítio de paz, sim, mas também muita diversão, belos mergulhos e longos banhos de sol.

Quem gosta de desportos aquáticos, como surf ou bodyboard, facilmente se apaixona pelo mar do Malhão, com uma ondulação perfeita para testar as pranchas. As ondas às vezes até podem assustar, mas dá para ir a banhos sem grandes problemas.

Para quem não gosta de ficar entre a toalha e o mar o dia inteiro, a praia do Malhão permite belos passeios nos passadiços com vista para as encostas escavadas pelas ondas.

Durante a época balnear, esta praia é vigiada, o que poderá ser uma mais-valia para muita gente. Além disso, tem casas de banho e um parque de estacionamento para que o dia corra sem problemas. No entanto, não há cafés ou bares. Por vezes, lá se ouve alguém a vender bolas de Berlim no areal, mas tirando isso, é recomendado que vá preparado com bebidas e comida para o dia.

A praia do Malhão guarda um segredo: a zona norte é para naturistas. Para quem pratica e quer ir até esta área mais recatada, basta seguir a estrada de terra batida perto de Brunheiras até encontrar a placa que indica o início da zona.