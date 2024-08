Encontrámos o paraíso no Algarve: uma ilha de água quente que resiste ao turismo

Praia Fluvial da Lapa dos Dinheiros: espelho de água no meio da floresta e do granito

Quem escolhe o sotavento algarvio para desligar nas férias sabe que pode contar, na maioria das vezes, com dias e noites quentes, água que pode chegar aos 25 graus (já atingiu esta marca este ano) e muita tradição portuguesa. Por aqui, as ruas ainda não estão repletas de pubs e os reis continuam a ser o lingueirão, a amêijoa e o cheiro intenso das traineiras. Ainda assim, agosto é o mês em que as grandes cidades, principalmente Lisboa, se esvaziam rumo às praias do sul, fazendo com que haja enchentes em todo o lado, mesmo neste Algarve mais tranquilo.

Mas há ainda paraísos que escapam a estas invasões. Um deles é a Praia da Barra Nova, um dos areais da Ilha da Fuseta, que fica tão próximo de Olhão, concelho a que pertence, mas também de Faro ou Tavira. É, sem dúvida, um destino para o qual deve guardar um dia das suas férias no Algarve.

O acesso é muito simples, mas tenha em conta que esta praia não tem qualquer apoio de restauração ou casa de banho. Leve guarda-sol, protetor solar, água e comida suficientes para umas horas. Um outro conselho precioso é consultar a tábua de marés e chegar à praia com a maré a descer. A experiência é, sem dúvida, melhor com maré vazia.

Comece por dirigir-se à vila da Fuseta, onde pode chegar de carro ou transportes públicos. Rapidamente vai perceber de onde partem os barcos, sejam eles de carreira ou barcos-táxi. Do lado da vila conta com a praia de ria (com as águas cristalinas e incríveis da Ria Formosa, mas aqui há muitas pessoas no areal por esta altura). Sugerimos que guarde esta praia, com boa esplanada para uma refeição ou uma bebida, para quando regressar da Barra Nova.

Nas bilheteiras dos barcos-táxi peça transporte para a praia da Barra Nova. Há barcos a levar e trazer pessoas da ilha com muita frequência, num percurso que não dura mais do que 10 a 15 minutos. Se o isolamento não é o seu forte, saiba que fica com o contacto do serviço de táxis e pode antecipar o regresso quando entender, já que a ilha tem rede de telemóvel e internet.

Chegados à ilha, o que encontramos é um cenário idílico. Água cristalina, areia fina e branca a perder de vista e bancos de areia longos que se intercalam com a água. Aqui, o mar tem geralmente uma temperatura excelente e, neste ano, já ultrapassou mesmo os 25 graus. Tenha em atenção que esta praia é selvagem e não tem vigilância, pelo que não se aventure para zonas fora de pé. Agora, é tempo de aproveitar o melhor que esta reserva natural tem para si.

No regresso de barco à Fuseta, pode então aproveitar a boa restauração desta vila piscatória ou deslumbrar-se com o pôr-do-sol na esplanada da praia da Fuseta-Ria.