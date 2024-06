Parece uma ilha grega e por isso é conhecida como a Santorini portuguesa

Não é necessário ir até à Grécia para visitar uma praia paradisíaca rodeada de casas brancas idílicas. No concelho de Vila do Bispo, no Algarve, existe uma aldeia piscatória com uma praia de areia fina e águas cristalinas. Referimo-nos a Burgau, um dos segredos bem guardados da Costa Vicentina.

Com um areal branco que se estende ao longo de uma baía, a praia de Burgau é um sucesso no Instagram e é considerada por muitos a Santorini portuguesa. A água pode chegar a uns simpáticos 22º C durante o verão.

A paisagem é digna de um postal, com uma arriba que se eleva e protege dos ventos mais fortes quem está na praia. A tradição piscatória da vila continua viva, e no centro da baía encontra-se uma rampa que ainda é utilizada pelas embarcações tradicionais dos pescadores que saem para a faina de manhã. Depois, é possível saborear o peixe fresco nos restaurantes da aldeia.

A vila, localizada na freguesia de Budens. é também um local imperdível, com as suas casas pitorescas pintadas de branco e azul e as ruas estreitas que serpenteiam. Burgau, sendo ideal para se explorar a pé.

O acesso à praia faz-se através de uma escada e de uma rampa e o estacionamento é pavimentado, com capacidade para cerca de 40 lugares. A praia do Burgau conta ainda com um café-restaurante e é vigiada durante a época balnear de 1 de junho a 30 de setembro. A praia tem Bandeira Azul e é mesmo de visita obrigatória para quem visita o Algarve.