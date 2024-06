Nem só de mar se faz a praia em Portugal. Este é um dos mais recentes refúgios a não perder

Estas são as 60 praias europeias mais populares no Instagram

É uma das praias localizadas numa das margens da albufeira do Alqueva, a e fica a cerca de três quilómetros da localidade de Montejuntos, no concelho de Alandroal. Se ainda não visitou, não deixe de ir neste verão experimentar nadar ou fazer uma das muitas atividades aquáticas nas margens do maior lago artificial da Europa.

Falamos da Praia Fluvial das Azenhas D’El Rei, inaugurada em junho de 2022. Já lá estivemos e podemos garantir que vale a pena a visita. Por lá vai encontrar todos os luxos de uma praia de mar: um enorme restaurante com esplanada (destacamos a decoração incrível e contemporânea), onde podemos almoçar ou tomar apenas um café, a vigilância de nadadores-salvadores, as palhotas, o parque de merendas ou o parque de estacionamento fazem com que nos sintamos mesmo muito confortáveis neste refúgio e, acima de tudo, seguros.

É fácil também chegar aqui de barco e não faltam opções de desportos aquáticos, como gaivotas ou pranchas de paddle para alugar. Aqui encontramos boas casas de banho, chuveiros, posto médico e os nadadores têm mesmo uma torre de vigilância. A Praia Fluvial das Azenhas D’El Rei tem Bandeira Azul e classificação de Praia Acessível logo desde a sua abertura.

A época balnear já está aberta e termina a 15 de setembro, tendo neste período vigilância diária das 10h às 19h.