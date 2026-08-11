Água fria no sul do País? Esta praia fica mesmo aqui ao lado e a temperatura do mar chega aos 30ºC

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Não é preciso atravessar o oceano para encontrar praias de areia branca, águas cristalinas e temperaturas tropicais. Na Europa, existe um destino que reúne todas estas características e que foi distinguido como a melhor praia europeia, graças à conjugação de beleza natural, águas quentes e preços acessíveis.

A Praia de Nissi, localizada em Ayia Napa, no Chipre, foi a vencedora do European Beach Index 2024, elaborado pela seguradora britânica Quotezone. Com Bandeira Azul, a praia destaca-se pelas águas transparentes, que se mantêm acima dos 25°C durante o verão e podem atingir os 30°C em agosto, tornando-a num dos destinos preferidos dos viajantes.

O estudo teve também em consideração o custo da estadia, a qualidade da oferta turística e a segurança da praia, além das suas condições naturais. Estes fatores ajudaram a colocar a Praia de Nissi no primeiro lugar da classificação.

A segunda posição pertenceu à Praia de Mellieha Bay, em Malta, conhecida pelas suas águas calmas e cristalinas, que proporcionam condições ideais para nadar e praticar mergulho. O terceiro lugar foi ocupado pela Praia de Portorož, na Eslovénia, que se destacou pelas temperaturas agradáveis do mar, pelos preços mais económicos e pelas ondas suaves, características que tornam este destino uma excelente escolha para famílias com crianças.

Portugal também está representado na classificação, através da Praia da Falésia, no Algarve, que conquistou a sétima posição entre as melhores praias da Europa.

No lado oposto do ranking surge a Praia de Palombaggia, na ilha francesa da Córsega. Apesar da sua beleza, os elevados custos com alojamento, alimentação e transportes acabaram por penalizar a sua posição na classificação. Por sua vez, a Praia de Bournemouth, em Inglaterra, ficou no penúltimo lugar, sobretudo devido às temperaturas mais baixas da água e do ar.

Para definir o ranking, a Quotezone analisou diversos critérios, incluindo a temperatura média da água, a temperatura do ar durante o verão, o número de avaliações de cinco estrelas atribuídas pelos visitantes, o custo médio diário de uma viagem e a altura das ondas. O objetivo foi identificar os destinos que oferecem a melhor experiência balnear na Europa.