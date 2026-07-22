Esta cidade portuguesa fica à beira de uma praia de sonho (e não é no Algarve)

A piscina em Portugal que faz Rita Ferro Rodrigues viajar até à infância é a nossa escolha deste verão

Quando o calor aperta, encontrar uma praia bonita, tranquila e perto de tudo pode parecer uma missão impossível. Mas há um pequeno recanto em Cascais que continua a conquistar quem o descobre. Já passámos pela Praia da Rainha e percebemos rapidamente porquê.

Pequena, acolhedora e rodeada por falésias, a Praia da Rainha é frequentemente apontada como uma das joias escondidas da vila. O areal é reduzido, o que lhe confere um ambiente mais reservado e intimista do que muitas outras praias da linha de Cascais.

Mas há um detalhe que faz toda a diferença. Mesmo ao lado da praia encontra-se uma pequena enseada de águas calmas e cristalinas, rodeada por rochas, que faz lembrar uma piscina natural. Nos dias de sol, é difícil resistir a um mergulho.

Apesar das dimensões modestas, a Praia da Rainha reúne tudo o que se procura num dia de verão: águas tranquilas, uma paisagem deslumbrante e uma localização privilegiada, a poucos passos do centro histórico de Cascais.

Depois de umas horas ao sol, também não faltam opções para comer ou beber qualquer coisa. Mesmo sobre a praia encontra-se o Rainha Beach Club, onde pode encontrar desde tostas e saladas a pizzas e cocktails, perfeito para prolongar o dia com vista para o mar.