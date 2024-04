Eis as Caraíbas portuguesas com areia branca e águas cristalinas (e a 45 minutos de Lisboa)

Com um areal branco e águas cristalinas, esta praia portuguesa é uma das pérolas do nosso país, ficando a apenas 45 minutos da capital. O fundo do mar abriga uma riqueza de espécies marinhas, tornando o mergulho uma experiência obrigatória para quem visita. Chama-se praia do Creiro e fica no coração do deslumbrante Parque Natural da Arrábida. Cada vez mais estrangeiros divulgam nas redes sociais vídeos e fotografias desta pérola portuguesa.

Nesta praia vai encontrar a Pedra da Anicha, uma pequena rocha no mar, uma ilhota que parece saída de um livro de aventuras infantil. Eleita uma das Sete Maravilhas Naturais de Portugal em 2010, a praia do Creiro tem o selo Praia Qualidade de Ouro, é vigiada, tem bar, casas de banho e estacionamento, incluindo espaços reservados para pessoas com mobilidade reduzida. Para os que preferem utilizar transportes públicos, o acesso também é facilitado.

Já para os entusiastas da arqueologia, a Estação Arqueológica do Creiro oferece uma visão única sobre o passado, com ruínas de antigas fábricas romanas de salga de peixe.

Deve ter em conta que, durante a época balnear, algumas restrições são aplicadas para preservar este tesouro natural, como o pagamento de estacionamento e medidas de circulação automóvel no âmbito do programa municipal Arrábida sem Carros. Se quiser visitar as outras praias incríveis desta zona, tenha em conta que o acesso entre a Figueirinha e Galapos é agora proibido devido ao risco de queda de rochas. Para chegar a Galapos e Galapinhos, terá de ir através da praia do Creiro a pé ou através de serviços de viaturas credenciadas.