Águas cristalinas e paisagens de cortar a respiração: esta praia fluvial merece uma visita
Praia Fluvial de Pessegueiro
Praia de Canide Norte
Praia Fluvial do Lago Azul
Praia de Galapos
Parece saída de um postal, mas fica em Portugal: descubra esta praia fluvial de sonho
No coração da Serra do Açor e envolta por um ambiente rústico e acolhedor, a Praia Fluvial de Pessegueiro é um daqueles destinos que parecem saídos de um postal e que, ao vivo, surpreendem ainda mais. Situada numa aldeia tipicamente serrana, esta praia fluvial oferece muito mais do que um mergulho refrescante: é uma experiência completa de tranquilidade, lazer e contacto com a natureza.
A ribeira de Pessegueiro, com as suas águas límpidas e cristalinas, atravessa a zona balnear e confere-lhe uma beleza natural difícil de igualar. À sua volta, a vista inclui a igreja matriz e o casario em xisto, numa paisagem que respira autenticidade e tradição.
Com relvado, piscina fluvial, zonas de sombra, bar e instalações sanitárias, este é o local ideal para passar um dia em pleno, longe da azáfama. E para quem quiser prolongar a estadia, há bungalows modernos e bem cuidados mesmo junto à praia, perfeitos para uns dias de descanso em comunhão com a serra.
A praia fluvial de Pessegueiro conta ainda com a classificação de Praia Acessível e Bandeira Azul, garantindo condições de qualidade, segurança e inclusão para todos os visitantes.
Para os mais ativos, o caminho do xisto de Pessegueiro oferece uma oportunidade única para explorar os arredores a pé, num percurso envolvido pela natureza. E o antigo lagar, agora recuperado, é outro ponto de interesse para momentos de lazer e descoberta.