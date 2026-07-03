Areia branca e água a 30 graus: esta é uma das praias mais bonitas da Europa

Esta praia fluvial de águas mornas é uma das joias escondidas de Portugal. Fica a 1h30 de Lisboa

Esta praia de águas cristalinas parece saída das Caraíbas e fica mesmo aqui ao lado

Há uma localidade em Espanha que parece Veneza. Mas tem praia e é deslumbrante

Quem sonha com areia branca, mar de águas cristalinas e temperaturas tropicais não precisa, necessariamente, de atravessar o oceano. Na Europa existe uma praia que reúne todas essas características e que já foi distinguida como a melhor praia europeia, graças à combinação entre beleza natural, águas quentes e preços acessíveis.

A vencedora do European Beach Index 2024, elaborado pela seguradora britânica Quotezone, foi a Praia de Nissi, localizada em Ayia Napa, no Chipre. Com Bandeira Azul, esta praia destaca-se pela água transparente, que se mantém acima dos 25°C durante o verão e pode atingir os 30°C em agosto, tornando-se um dos destinos preferidos dos viajantes.

Além das condições naturais, o estudo valorizou também o custo da estadia, a qualidade da oferta turística e a segurança da praia, fatores que ajudaram a colocar Nissi no topo da classificação.

O segundo lugar pertenceu à Praia de Mellieha Bay, em Malta, conhecida pelas suas águas calmas e cristalinas, ideais para nadar e praticar mergulho. A completar o pódio ficou a Praia de Portorož, na Eslovénia, elogiada pelas temperaturas agradáveis do mar, pelos preços mais económicos e pelas ondas suaves, características que a tornam especialmente indicada para famílias com crianças.

Portugal também marcou presença na lista através da Praia da Falésia, no Algarve, que conquistou a sétima posição entre as melhores praias da Europa.

No extremo oposto da classificação ficou a Praia de Palombaggia, na ilha francesa da Córsega. Apesar da sua beleza, os custos elevados com alojamento, alimentação e transportes penalizaram a sua posição no ranking. Já a Praia de Bournemouth, em Inglaterra, ocupou o penúltimo lugar, sobretudo devido às temperaturas mais baixas da água e do ar.

Para elaborar o ranking, a Quotezone teve em conta vários critérios, entre os quais a temperatura média da água, a temperatura do ar durante o verão, o número de avaliações de cinco estrelas dos visitantes, o custo médio diário de uma viagem e a altura das ondas, procurando identificar os destinos que oferecem a melhor experiência balnear na Europa.