Descubra este paraíso escondido em Portugal que poucos turistas visitam

Com as temperaturas a subir e as férias de verão a chegar, é impossível não começar a planear os dias de sol e mar. Para quem gosta de explorar as praias mais bonitas de Portugal, a praia da Galé – Fontaínhas, em Grândola, é uma proposta que impressiona pela sua beleza única. A arriba fóssil em tons alaranjados faz lembrar o grande Canyon, oferecendo uma paisagem verdadeiramente de postal.

Chegar à praia requer um bom passeio de carro, algo habitual no Alentejo, até a um bairro de belas vivendas. À primeira vista, pode parecer que se enganou, já que a praia parece querer esconder-se, mas o segredo está facilmente desvendado: basta subir ao topo da arriba fóssil para encontrar o mar lá em baixo, estendendo-se num extenso areal branco com cerca de 2 quilómetros e um mar azul que se perde no horizonte.

O que torna a praia da Galé tão especial é mesmo a arriba fóssil, esculpida ao longo de milhões de anos, com tons alaranjados que se fundem com o mar e o céu, criando um cenário único e pitoresco, perfeito para umas férias de verão memoráveis.

O acesso à praia faz-se por uma escadaria na falésia. Apesar de não ser muito íngreme e ser relativamente fácil na maioria das vezes, quem tem problemas de mobilidade ou vai com crianças pequenas deve ter algum cuidado. Ainda assim, é uma experiência que vale totalmente a pena.