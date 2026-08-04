Nem Algarve, nem Comporta: este refúgio a uma hora de Lisboa parece saído de um postal e tem águas quentes

Parece Maiorca, mas esta praia paradisíaca fica a pouco mais de uma hora de Portugal e pode ir de carro

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Enquanto milhares de portugueses rumam ao sul do país todos os verões, existe um refúgio na Costa de Prata que continua a surpreender quem o descobre. Entre um mar de ondas perfeitas para o surf e uma lagoa de águas calmas, este é um daqueles lugares raros onde há espaço para todos: das famílias com crianças aos apaixonados por desportos aquáticos.

Agosto é sinónimo de férias, dias longos e praias cheias. Mas nem sempre é preciso percorrer centenas de quilómetros até ao Algarve para encontrar um cenário digno de postal. A cerca de 1h15 de Lisboa e cerca de 2h30 do Porto, existe uma praia que reúne algumas das características mais procuradas pelos portugueses nesta altura do ano: natureza, paisagens deslumbrantes, águas tranquilas para os mais pequenos e um oceano que faz as delícias dos surfistas.

Falamos da Praia da Foz do Arelho, no concelho das Caldas da Rainha, um dos maiores tesouros da Costa de Prata e uma das poucas praias em Portugal onde o oceano Atlântico se encontra com uma lagoa.

É precisamente essa combinação que torna este destino tão especial. De um lado, o mar aberto, com as suas ondas, brisa fresca e um areal amplo que convida a longos passeios. Do outro, a deslumbrante Lagoa de Óbidos, um verdadeiro espelho de água, onde as correntes são suaves e a temperatura costuma ser mais agradável do que no oceano.

A praia ideal para quem tem crianças, e para quem gosta de desportos aquáticos

Para quem viaja com crianças, a lagoa é um verdadeiro paraíso. As águas pouco profundas e normalmente calmas permitem brincar, nadar ou simplesmente relaxar sem a agitação típica do mar. Não é por acaso que muitas famílias escolhem este local para passar um dia inteiro de férias.

Já os mais aventureiros encontram no lado do oceano excelentes condições para a prática de surf, bodyboard e outros desportos náuticos. A convivência entre dois ambientes completamente diferentes, separados por poucos metros, faz da Foz do Arelho um destino raro e versátil.

Mas não são apenas as águas que conquistam quem visita esta praia. A envolvente natural impressiona em qualquer estação do ano. As dunas preservadas, as falésias, o extenso areal e a vista sobre a Lagoa de Óbidos criam uma paisagem que parece saída de um postal.

Ao final da tarde, o cenário ganha ainda mais encanto. O pôr do sol pinta a lagoa de tons dourados e alaranjados, enquanto os últimos banhistas aproveitam os derradeiros mergulhos do dia. É um daqueles lugares onde vale a pena ficar mais um pouco, apenas para apreciar a paisagem.

Outro dos grandes trunfos da Foz do Arelho é a sua oferta de apoio. Ao longo da marginal encontram-se vários cafés, restaurantes e esplanadas onde é possível provar peixe fresco, marisco ou simplesmente beber uma bebida fresca com vista para o mar. Para quem gosta de prolongar o dia, este é também um excelente local para jantar enquanto o sol desaparece no horizonte.

O que há para conhecer perto da Foz do Arelho?

A proximidade a destinos como Óbidos, Caldas da Rainha e São Martinho do Porto faz com que esta praia seja igualmente uma excelente opção para uma escapadinha de fim de semana ou para integrar umas férias pela região Oeste.

Num verão em que muitas praias registam lotação elevada e longas filas de trânsito, a Foz do Arelho continua a ser uma alternativa que consegue combinar natureza, tranquilidade e diversidade. Poucos locais oferecem, no mesmo espaço, um oceano para os amantes das ondas e uma lagoa serena para quem procura descansar.

Se ainda procura uma praia diferente para aproveitar o resto do verão, talvez esta seja uma das melhores surpresas da Costa de Prata. Afinal, nem sempre é preciso ir até ao Algarve para encontrar um verdadeiro paraíso à beira-mar.