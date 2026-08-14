Tem água morna e uma paisagem de cortar o fôlego: esta praia do Minho está a conquistar os portugueses

Se a ideia de entrar numa praia fluvial do Minho lhe provoca imediatamente arrepios, espere. Em pleno verão, a água da Praia Fluvial da Albufeira do Ermal, em Vieira do Minho, pode chegar aos 24 graus. Sim, leu bem. Estamos no Minho, não no Algarve, e este é precisamente um dos motivos que tem levado cada vez mais banhistas a descobrir este recanto.

Mas a água morna é apenas metade do encanto. À volta, a paisagem da Serra da Cabreira cria aquele cenário que parece ter sido feito para passar um dia inteiro sem olhar para o relógio: um enorme espelho de água, montanha e natureza por todos os lados.

A explicação para a temperatura pouco habitual está nas características da própria albufeira. A zona balnear é relativamente protegida do vento e tem pouca profundidade, condições que ajudam a água a aquecer durante os meses mais quentes. O resultado é uma experiência bem diferente da que normalmente associamos a um mergulho numa praia fluvial do Norte.

Uma praia fluvial com muita vida

A Ilha do Ermal, como a zona também é conhecida, tem atividades para transformar um simples dia de praia numa verdadeira escapadinha de verão. Há paddle, caiaques, gaivotas e insufláveis, mas a grande atração é mesmo o teleski: um circuito sobre a água que acrescenta uma boa dose de adrenalina ao cenário tranquilo da serra.

Para quem prefere levar o verão com mais calma, também há espaço para isso. A zona balnear tem bar com esplanada, apoios para os banhistas e áreas onde pode simplesmente estender a toalha, mergulhar e aproveitar a paisagem.

E há ainda outro argumento para ficar mais umas horas, ou uma noite: é possível acampar junto à praia fluvial. Assim, o passeio deixa de ser apenas uma ida à praia e transforma-se numa pequena fuga à rotina, com montanha, água e natureza como pano de fundo.

A Praia Fluvial da Albufeira do Ermal voltou este ano a receber o galardão Praia Qualidade de Ouro, reforçando a sua posição como um dos grandes pontos de lazer de Vieira do Minho.

Se ainda não tinha pensado no Minho como destino para um dia de praia, talvez esteja na altura de mudar de ideias. Porque entre água morna, montanhas a perder de vista e atividades para todos os gostos, o Ermal tem uma combinação difícil de recusar: é aquele tipo de lugar onde se vai para passar umas horas e acaba por apetecer ficar o dia inteiro.