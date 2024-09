“Um dos locais mais incríveis de Portugal”: Estrangeiros destacam praia com construção no areal

“Este enclave é um dos locais mais bonitos da costa portuguesa de Vila Nova de Gaia e alberga também um dos mais antigos campos de golfe”, começa por ler-se no artigo da secção de viagens do site espanhol ‘20 minutos’. A jornalista do país vizinho refere-se à praia de Miramar, um local onde se juntam os mergulhos ao interesse cultural.

“Na própria areia, ergue-se uma bela igreja, a Capela do Senhor da Pedra, que só melhora a paisagem deste recanto da costa portuguesa”, escreve. O site espanhol sublinha que esta igreja se situa “num pequeno promontório fustigado pelas ondas do mar que banham as areias da praia de Miramar”. “Este enclave na costa de Vila Nova de Gaia é muito procurado pelos veraneantes, e junto a ele está localizado um dos campos de golfe mais antigos de Portugal, bem como um grande número de casas de luxo. Além disso, a praia é perfeita para a prática de todos os tipos de desportos náuticos”, destaca o artigo.

O site espanhol não deixa de fazer referência à grande Romaria do Domingo da Santíssima Trindade, considerada uma das maiores e das mais carismáticas do concelho, que se realiza no Domingo anterior à celebração do Dia do Corpo de Deus.

“No interior possui púlpito de madeira e três belos retábulos em talha policromada e dourada com influência rococó. Apresentam uma imagem do Senhor da Pedra, um Cristo Crucificado; da Virgem de Fátima e de Santa Catarina de Alexandria”, refere ainda o jornal.

A Capela do Senhor da Pedra, de planta hexagonal, erigida sobre rochedos, destaca-se no meio do areal enorme e dá o nome a esta praia, que se localiza no extremo norte da Praia de Miramar.

Esta praia não tem passado despercebida lá fora. Foi eleita em 2015, pela Europe's Best Destinations, uma das mais bonitas praias europeias e, como explica o Beachcam, é muito concorrida, contando com boas infraestruturas de apoio.

