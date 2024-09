Imprensa norte-americana destaca aldeia portuguesa com “piscina natural” e “comida incrível”

Praia Fluvial da Lapa dos Dinheiros: espelho de água no meio da floresta e do granito

Este é um dos segredos a menos de uma hora de Lisboa que cada vez mais é revelado lá fora. Desta vez, foi o site de viagens norte-americano Explore que lhe fez reverência pela sua localização e características inusitadas. Não se encontra um local assim facilmente.

O artigo refere-se às Azenhas do Mar, destacando a “pitoresca vila portuguesa que encanta à primeira vista com a sua localização deslumbrante, situada no topo de um penhasco rochoso que oferece uma vista espetacular do Oceano Atlântico”.

Com as suas casas brancas e telhados tradicionais, “a vila exala um charme mediterrânico, criando uma atmosfera de tranquilidade e bem-estar”. Mas, os jornalistas norte-americanos falam num “verdadeiro tesouro escondido” sob a aldeia: “uma pequena praia abrigada na base dos penhascos, com uma piscina natural impressionante”, escrevem.

O mesmo artigo refere a localização, a apenas 45 minutos de carro de Lisboa, e não esquece outros locais perto como a Praia do Magoito a norte ou a Praia Grande a sul, a maior da região de Sintra.

“A grande atração é a piscina de água salgada, esculpida na rocha natural e projetada para reter a água quando a maré está alta, criando um ambiente seguro e calmo para nadar e brincar até que a maré volte e renove a água. Vale a pena conferir os horários das marés, pois tanto a praia quanto a piscina desaparecem sob as ondas durante a maré alta”, pode ler-se no artigo. Se decidir dar um mergulho, prepare-se, avisam os autores do artigo: mesmo no auge do verão, as águas atlânticas ao longo das melhores praias de Portugal podem ser bem frias!

O mesmo artigo destaca o bar da praia e o restaurante Azenhas do Mar, recomendando maravilhas da nossa costa como percebes, camarão, polvo, sapateira e peixe fresco do dia. Como seria de esperar, o artigo faz várias recomendações pela zona de Sintra.