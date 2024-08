Espanhóis destacam praia portuguesa que venceu Maiorca e Marbella como melhor da Europa

“Esta subestimada ilha da Madeira conseguiu vencer Maiorca, Marbella e outros lugares idílicos costeiros da Europa nos World Travel Awards 2024, sendo, de facto, um verdadeiro paraíso no Atlântico”, escreve o site espanhol '20 minutos'. O artigo refere-se a Porto Santo, cuja extensa praia foi distinguida nestes galardões de viagens como o melhor destino de praia na Europa.

Os espanhóis referem que “muitos sonham em passar as férias de verão em lugares tão idílicos como o Caribe ou a Polinésia Francesa, mas a verdade é que não é preciso viajar milhares de quilómetros desde Espanha para relaxar e nadar num verdadeiro paraíso”.

O mesmo artigo recorda que em 14 edições do World Travel Awards, as praias do Algarve foram escolhidas em 10. E, agora, é a ilha de Porto Santo a destronar Portugal continental e destinos costeiros de excelência como as ilhas baleares, as praias gregas ou mesmo a Sardenha.

O ’20 minitos’ refere-se a Porto Santo como “uma joia desconhecida para muitos” e dá destaque aos seus mais de “nove quilómetros de praias paradisíacas de areia fina e dourada”, perfeita para quem “quer evitar multidões”.

Nesta ilha a temperatura é amena e os espanhóis destacam as muitas atividades que ali se podem fazer como mergulho ou passeios para ver baleias e golfinhos.

Percorra a galeria acima para ver imagens de Porto Santo.