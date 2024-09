Grécia? Itália? Não, é em Portugal que fica esta incrível aldeia à beira da praia

Não é necessário viajar até à Grécia para desfrutar de uma praia paradisíaca. No concelho de Vila do Bispo, em pleno Algarve, encontra-se Burgau, uma vila piscatória com uma praia de areia dourada e águas cristalinas, um dos segredos mais bem guardados da Costa Vicentina.

A praia de Burgau, com um areal de média extensão que se desenrola ao longo de uma baía, cativa todos os visitantes. Durante o verão, as suas águas serenas e transparentes, com temperaturas a rondar os 22ºC, convidam a banhos refrescantes e a momentos de lazer no mar.

A paisagem é de cortar a respiração, com uma imponente arriba que protege a praia dos ventos mais fortes, criando um ambiente acolhedor e tranquilo.

A tradição piscatória ainda está muito presente em Burgau, onde, no centro da baía, se destaca uma rampa que continua a ser usada pelas embarcações dos pescadores que partem para o mar logo pela manhã. Os frutos do seu trabalho podem depois ser saboreados nos restaurantes locais, onde o peixe fresco é a especialidade.

A vila de Burgau também merece uma visita, com as suas casas encantadoras pintadas de branco e azul, e as ruas estreitas e sinuosas que convidam a passeios a pé. Este é o destino perfeito para quem procura uma experiência autêntica e tranquila, longe da confusão das zonas mais turísticas.

Percorra a galeria para ver as imagens.