Nem só de mar se fazem as praias portuguesas de sonho: já conhece este paraíso?

Águas cristalinas e paisagens de sonho: 10 praias portuguesas que deve visitar pelo menos uma vez

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Com a chegada de junho e o arranque da época balnear, muitas pessoas começam a procurar destinos tranquilos para aproveitar os dias de calor longe da confusão das praias mais concorridas. E apesar de o Alentejo ser conhecido pelas praias selvagens junto ao mar, há uma praia fluvial que continua a conquistar visitantes todos os verões: a Praia Fluvial de Monsaraz.

Localizada a cerca de quatro quilómetros da vila medieval de Monsaraz, esta praia fica nas margens da albufeira do Alqueva e é considerada uma das mais bonitas do país. O cenário combina água calma, areia branca, zonas relvadas e uma paisagem tranquila rodeada pela natureza alentejana.

Além da possibilidade de nadar e relaxar ao sol, o espaço integra o Centro Náutico de Monsaraz, permitindo também praticar atividades como stand-up paddle, ski aquático, wakeboard ou passeios de gaivota.

A qualidade da água e das infraestruturas tem valido à praia vários reconhecimentos ao longo dos anos, incluindo Bandeira Azul desde a inauguração, em 2017. O espaço destaca-se ainda por ser acessível e por oferecer boas condições para famílias.

Quem visitar a praia encontra também várias comodidades, como bar e restaurante, mesas de piquenique, casas de banho, duches e parque infantil para os mais novos.

A época balnear começa já em junho e prolonga-se até setembro, com vigilância assegurada por nadadores-salvadores ao longo do dia.