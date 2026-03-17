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Viagens

Águas cristalinas e uma paisagem de sonho: esta ilha portuguesa uniu-se à terra com o tempo e criou um paraíso

Como uma estreita língua de areia criou uma praia imperdível
IOL
Hoje às 12:16
Prepare as suas férias de verão: esta praia tem água a 30 graus e fica na Europa

Ao longo dos séculos, a força do Atlântico moldou a paisagem do Baleal, uma pequena ilha que, gradualmente, ligou-se ao continente através de uma estreita língua de areia. Este fenómeno natural deu origem a uma das praias mais deslumbrantes de Portugal, onde águas cristalinas se encontram com extensos areais dourados, criando um verdadeiro refúgio para surfistas, amantes da natureza e viajantes à procura de tranquilidade. Ainda assim, em dias de tempo adverso, o Baleal recupera a sua condição de ilha, sendo acessível apenas por via marítima.

Situada no concelho de Peniche, a praia é atravessada por uma estreita estrada que liga o continente à pequena povoação, composta por casas caiadas de branco e telhados tradicionais. Percorrê-la a pé, de bicicleta ou de carro oferece uma experiência quase cinematográfica, com o oceano a acompanhar cada momento da viagem.

As areias douradas e as águas límpidas fazem da Praia do Baleal um destino muito procurado, tanto por famílias como por entusiastas de desportos aquáticos. Graças à geografia única das penínsulas do Baleal e de Peniche, é possível encontrar ondas de qualidade ao longo de todo o ano, consolidando a fama da região entre surfistas de todos os níveis.

Benefícios exclusivos?
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O Baleal destaca-se especialmente pelo surf. Existem várias escolas na região, como o Baleal Surf Camp, uma das mais antigas e conceituadas, que oferece aulas para iniciantes e experientes, bem comoopções de alojamento, desde hostels a apartamentos privados. Outra alternativa é o Danau Surf Center, que disponibiliza pacotes completos com aulas, estadia e refeições, proporcionando uma experiência totalmente imersiva no mundo do surf.

Para quem procura conforto e conveniência, existe uma grande variedade de alojamentos no Booking e no Airbnb, desde hotéis a apartamentos mesmo junto à praia, permitindo aproveitar ao máximo o Baleal sem abdicar do bem-estar.

A gastronomia local é outro ponto forte. Ao longo da praia, bares e restaurantes oferecem desde refeições leves a jantares relaxantes após um dia no mar. O Ponto de Encontro Baleal é muito apreciado pelas suas sandes, wraps, saladas e sumos, incluindo opções vegetarianas, enquanto a Taberna do Ganhão oferece sabores tradicionais portugueses num ambiente rústico e acolhedor, ideal para recuperar energias depois de um dia de praia.

Benefícios exclusivos?
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Com paisagens deslumbrantes, ondas perfeitas para o surf, alojamento diversificado e uma gastronomia irresistível, a Praia do Baleal é um destino imperdível para umas férias inesquecíveis em família, longe do stress do dia a dia e rodeado pela beleza imponente do Atlântico.

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