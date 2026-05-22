Água calma e amena: esta é mais uma praia portuguesa com paisagens de sonho

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Nas margens tranquilas do rio Tâmega, em Penafiel, encontra-se um dos refúgios naturais mais procurados do Norte do país: a Praia Fluvial de Boelhe. Com águas límpidas e uma temperatura convidativa nos meses mais quentes, este espaço assume-se como um destino ideal para quem procura natureza, descanso e lazer a curta distância do Porto.

O areal, complementado por extensas zonas relvadas, oferece condições perfeitas para estender a toalha e desfrutar de um ambiente envolvido por verde e natureza em estado quase puro. É um local que combina tranquilidade com uma envolvente natural bastante preservada.

Para quem procura mais do que apenas descanso, a praia fluvial disponibiliza várias atividades, como stand up paddle e outros desportos náuticos, além de um campo de jogos que acrescenta dinamismo à experiência. Existe ainda um bar com esplanada, ideal para momentos de pausa com vista para o rio.

Durante o verão, o espaço ganha ainda mais vida com famílias em piqueniques, churrasqueiras disponíveis no local, mergulhos e jogos ao ar livre. Entre os elementos mais emblemáticos destaca-se o baloiço gigante de madeira, suspenso sobre a paisagem, que se tornou um dos pontos mais procurados para fotografias.

O espaço está ainda equipado com mesas de piquenique, chapéus de colmo e várias zonas de sombra, proporcionando conforto ao longo de todo o dia. Para quem hesita em entrar na água, há quem garanta que a temperatura do rio é especialmente agradável nos dias de calor.

A Praia Fluvial de Boelhe fica a cerca de 40 minutos do Porto, sendo uma opção prática para uma escapadinha de verão sem necessidade de grandes deslocações.