Esta praia fluvial de águas mornas é uma das joias escondidas de Portugal. Fica a 1h30 de Lisboa

Parece Ibiza, mas fica a 45 minutos de Lisboa: as praias de sonho que todos devem ir uma vez na vida

Água calma e amena: esta é mais uma praia portuguesa com paisagens de sonho

O paraíso não fica apenas no estrangeiro: esta praia portuguesa tem água azul-turquesa e areia branca

Entre falésias douradas e águas cristalinas, esta praia portuguesa parece saída de um postal

Há motivos para toda a gente falar desta praia fluvial portuguesa. Fomos descobri-los

Esta praia portuguesa de sonho tem das entradas mais surreais do mundo. E já é tema lá fora

Esqueça o México: esta praia tem água a quase 30 graus e é muito mais perto

Com a chegada das férias de verão, muitos portugueses começam a procurar alternativas às praias mais concorridas. Entre o trânsito, as dificuldades em estacionar e os areais cheios, as praias fluviais surgem cada vez mais como uma opção tranquila para aproveitar os dias quentes em contacto com a natureza.

Foi precisamente uma dessas sugestões que a criadora de conteúdos Jacqueline Oliveira partilhou recentemente no Instagram. A influenciadora destacou a Praia Fluvial do Lago Azul, em Ferreira do Zêzere, que descreveu como uma verdadeira "joia escondida" no centro de Portugal.

O espaço destaca-se pelas águas calmas e mornas, ideais para nadar, relaxar ou praticar atividades náuticas durante os meses mais quentes do ano.

Além da zona balnear, que conta com vigilância durante a época balnear, o local dispõe de várias infraestruturas para receber visitantes. Há bar e restaurante com esplanada, instalações sanitárias, parque de merendas e estacionamento gratuito.

Nas proximidades, os visitantes encontram ainda algumas opções para refeições e bebidas. Entre elas estão o Restaurante Lago Azul, integrado no Lago Azul Eco Hotel, com vista para a albufeira de Castelo de Bode, e o respetivo bar do hotel. Existe também o Café do Lago, conhecido pelas refeições ligeiras, tostas, sanduíches, gelados e bebidas, tudo com vista para a água.

Para os mais aventureiros, a oferta inclui ainda atividades como paddle, caiaque e passeios de barco, tornando o destino uma opção interessante para famílias, grupos de amigos ou casais.

Localizada em Ferreira do Zêzere, a Praia Fluvial do Lago Azul fica a cerca de 1h10 de Leiria e é uma alternativa para quem procura um dia diferente, longe da confusão das praias costeiras, sem abdicar de bons mergulhos, boa comida e paisagens naturais.