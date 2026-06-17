Esta praia fluvial de águas mornas é uma das joias escondidas de Portugal. Fica a 1h30 de Lisboa
Praia Fluvial do Lago Azul
Praia do Carvalho
Praia da Albufeira da Fluvial da Tapada Grande
Parece Ibiza, mas fica a 45 minutos de Lisboa: as praias de sonho que todos devem ir uma vez na vida
Considerada uma "joia escondida", esta praia fluvial fica a menos de 2 horas de Lisboa
Com a chegada das férias de verão, muitos portugueses começam a procurar alternativas às praias mais concorridas. Entre o trânsito, as dificuldades em estacionar e os areais cheios, as praias fluviais surgem cada vez mais como uma opção tranquila para aproveitar os dias quentes em contacto com a natureza.
Foi precisamente uma dessas sugestões que a criadora de conteúdos Jacqueline Oliveira partilhou recentemente no Instagram. A influenciadora destacou a Praia Fluvial do Lago Azul, em Ferreira do Zêzere, que descreveu como uma verdadeira "joia escondida" no centro de Portugal.
O espaço destaca-se pelas águas calmas e mornas, ideais para nadar, relaxar ou praticar atividades náuticas durante os meses mais quentes do ano.
Além da zona balnear, que conta com vigilância durante a época balnear, o local dispõe de várias infraestruturas para receber visitantes. Há bar e restaurante com esplanada, instalações sanitárias, parque de merendas e estacionamento gratuito.
Nas proximidades, os visitantes encontram ainda algumas opções para refeições e bebidas. Entre elas estão o Restaurante Lago Azul, integrado no Lago Azul Eco Hotel, com vista para a albufeira de Castelo de Bode, e o respetivo bar do hotel. Existe também o Café do Lago, conhecido pelas refeições ligeiras, tostas, sanduíches, gelados e bebidas, tudo com vista para a água.
Para os mais aventureiros, a oferta inclui ainda atividades como paddle, caiaque e passeios de barco, tornando o destino uma opção interessante para famílias, grupos de amigos ou casais.
Localizada em Ferreira do Zêzere, a Praia Fluvial do Lago Azul fica a cerca de 1h10 de Leiria e é uma alternativa para quem procura um dia diferente, longe da confusão das praias costeiras, sem abdicar de bons mergulhos, boa comida e paisagens naturais.