Já tinha dito adeus ao verão? Nós não e ainda vamos dar um mergulho nesta praia portuguesa de sonho

Com um areal acolhedor e uma enseada de águas cristalinas mesmo ao lado, este cantinho escondido é a prova de que pode aproveitar os dias quentes de outono na praia
IOL
Há 1h e 28min
Estão todos a usar este spray da Mercadona para desembaraçar o cabelo na praia (e cheira super bem)

O outono já começou, mas o calor teima em não ir embora e há quem aproveite cada raio de sol como se fosse o último. Nós já passámos pela Praia da Rainha, em Cascais, e ficámos rendidos.

Pequena, acolhedora e rodeada por falésias que lhe conferem um ambiente quase secreto, a Praia da Rainha é muitas vezes descrita como uma das joias escondidas de Cascais. O areal reduzido torna-a mais intimista do que outras praias da região, ideal para quem procura um refúgio em pleno centro da vila.

E como se não bastasse a beleza natural da praia, ao lado encontra-se uma pequena baía deslumbrante com águas calmas e cristalinas, rodeada por rochas, que parece uma piscina natural escondida.

Apesar da sua dimensão, a Praia da Rainha tem tudo o que se quer: águas calmas, perfeitas para nadar, e uma vista privilegiada sobre a baía. Para além disso, a proximidade de esplanadas e restaurantes convida a prolongar o passeio pela marginal depois de um banho de sol. Mesmo em cima da Praia da Rainha pode encontrar o famoso Rainha Beach Club que serve desde tostas a pizzas, perfeito para petiscar algo depois de um dia de praia.

Não guarde já os fatos de banho e aproveite os dias quentes de outono na areia a mergulharar neste cantinho de sonho, que prova que em Portugal o verão pode durar bem mais do que apenas três meses.

 

