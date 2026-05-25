O paraíso não fica apenas no estrangeiro: esta praia portuguesa tem água azul-turquesa e areia branca

Parece Ibiza, mas fica a 45 minutos de Lisboa: as praias de sonho que todos devem ir uma vez na vida

Praias extensas de areia branca e mar calmo: este é o refúgio preferido dos portugueses no verão

Nem só de mar se fazem as praias portuguesas de sonho: já conhece este paraíso?

Água calma e amena: esta é mais uma praia portuguesa com paisagens de sonho

Esta praia portuguesa tem uma capela no topo da colina e uma paisagem de sonho

O verão aproxima-se e as redes sociais começam a encher-se de fotografias de praias de águas cristalinas, areia clara e cenários que parecem saídos de destinos tropicais. É fácil começar a sonhar com viagens longínquas, mas a verdade é que Portugal também guarda verdadeiros paraísos e há um bem perto de Lisboa.

A Praia de Galapos, situada no Parque Natural da Arrábida, é um desses exemplos. Com um enquadramento natural praticamente intocado, esta praia destaca-se pela combinação de vegetação densa, falésias e um mar de tons azul-turquesa que facilmente faz esquecer qualquer destino mais distante.

O areal, de areia clara e fina, convida a estender a toalha e a aproveitar a paisagem tranquila. Apesar da sensação de isolamento, trata-se de uma praia vigiada durante a época balnear e que conta com apoio de bar, garantindo algum conforto aos banhistas que ali passam o dia.

O mar pode não ser dos mais quentes, mas é perfeito para refrescar nos dias de maior calor, tornando a experiência ainda mais apetecível em pleno verão.

Para quem procura uma opção de refeição ou uma pausa mais prolongada, existe ainda o restaurante Ondagalapos, que funciona na zona e permite aproveitar a vista enquanto se desfruta de uma refeição junto ao mar.

Ainda assim, visitar Galapos exige alguma preparação. O acesso não é dos mais simples, o que ajuda também a preservar a sua beleza natural. É possível chegar através de caminhos pedonais a partir das zonas envolventes do Parque Natural da Arrábida, num percurso rodeado de natureza que já faz parte da experiência.

Apesar disso, o esforço compensa. A Praia de Galapos mantém um ambiente relativamente tranquilo mesmo na época alta, sendo uma das escolhas mais procuradas por quem quer fugir das praias mais cheias.

Se ainda não conhece este recanto da Arrábida, esta pode ser a altura ideal para o descobrir. Leve farnel, chapéu de sol e prepare-se para um dia de verão com cenário digno de postal sem sair de Portugal.