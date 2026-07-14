PSP recomenda levar uma almofada 'especial' para a praia. Explicamos porquê
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Levar uma almofada para a praia pode ser mais útil do que parece
Ter umas férias tranquilas também passa por prevenir imprevistos indesejados e a Polícia de Segurança Pública (PSP) lançou um apelo a todos os portugueses para reforçarem a segurança quando vão à praia. Há um conselho que não passou despercebido: levar uma almofada para a praia pode ser mais útil do que parece.
Conselhos de segurança da PSP
Numa partilha feita nas redes sociais, a PSP deixou alguns conselhos de segurança preciosos.
1. Evite levar itens de valor
Leve apenas o essencial para a praia, minimize a quantidade de itens valiosos, como objetos eletrônicos, joias e grandes quantidades de dinheiro.
2. Evite ausentar-se por tempo prolongado
Se possível, não passe muito tempo longe de seus pertences. Leve alguém para poder vigiá-los enquanto se ausenta para dar um mergulho.
3. Escolha uma área da praia vigiada
Sempre que possível, fique em áreas vigiadas por nadador salvador ou onde há maior movimento de pessoas. Isso pode dissuadir furtos, já que é mais fácil ser notado.
4. Utilize bolsas impermeáveis
Estas bolsas protegem objetos como telemóveis, dinheiro e documentos da água e da areia. Além disso, essas bolsas dificultam o acesso de pessoas mal-intencionadas.
5. Evite deixar os bens visíveis
Ao se ausentar do local, não deixe itens de valor expostos na toalha ou nas cadeiras de praia.
6. Use almofadas com compartimento secreto
Algumas almofadas de praia possuem compartimentos ocultos onde poderá esconder dinheiro, documentos e chaves. São discretos e difíceis de serem detetados.