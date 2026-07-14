PSP recomenda levar uma almofada 'especial' para a praia. Explicamos porquê

Bronzeado mais rápido, pele mais bonita: o segredo está neste spray

20 receitas simples e deliciosas para levar na marmita para a praia

Como evitar que o guarda-sol voe na praia

Há mais crianças e jovens vítimas de afogamento: INEM deixa alerta

Águas cristalinas e paisagens de cortar a respiração: esta praia fluvial merece uma visita

Areia branca e água a 30 graus: esta é uma das praias mais bonitas da Europa

A cadeira de praia mais prática da Amazon transporta-se como uma mochila

Ficámos deslumbrados com o mar das férias de Bruna Gomes e Bernardo Sousa. Só depois percebemos que é em Portugal

Ter umas férias tranquilas também passa por prevenir imprevistos indesejados e a Polícia de Segurança Pública (PSP) lançou um apelo a todos os portugueses para reforçarem a segurança quando vão à praia. Há um conselho que não passou despercebido: levar uma almofada para a praia pode ser mais útil do que parece.

Conselhos de segurança da PSP

Numa partilha feita nas redes sociais, a PSP deixou alguns conselhos de segurança preciosos.

1. Evite levar itens de valor

Leve apenas o essencial para a praia, minimize a quantidade de itens valiosos, como objetos eletrônicos, joias e grandes quantidades de dinheiro.

2. Evite ausentar-se por tempo prolongado

Se possível, não passe muito tempo longe de seus pertences. Leve alguém para poder vigiá-los enquanto se ausenta para dar um mergulho.

3. Escolha uma área da praia vigiada

Sempre que possível, fique em áreas vigiadas por nadador salvador ou onde há maior movimento de pessoas. Isso pode dissuadir furtos, já que é mais fácil ser notado.

4. Utilize bolsas impermeáveis

Estas bolsas protegem objetos como telemóveis, dinheiro e documentos da água e da areia. Além disso, essas bolsas dificultam o acesso de pessoas mal-intencionadas.

5. Evite deixar os bens visíveis

Ao se ausentar do local, não deixe itens de valor expostos na toalha ou nas cadeiras de praia.

6. Use almofadas com compartimento secreto

Algumas almofadas de praia possuem compartimentos ocultos onde poderá esconder dinheiro, documentos e chaves. São discretos e difíceis de serem detetados.