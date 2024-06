A praia portuguesa paradisíaca a que pode chegar na Carris Metropolitana

Estas são as 60 praias europeias mais populares no Instagram

Não é raro ouvirmos que estas praias são as Caraíbas portuguesas, tantas vezes comparadas a destinos de sonho como as ilhas gregas ou Maldivas. Fazemos já um pré-aviso: sim, as águas são cristalinas ao nível de qualquer praia de sonho e a areia é branca e fina. Mas não espere temperaturas acima dos 18 a 19 graus.

Feito o aviso, estas são mesmo praias de visita obrigatória em Portugal. E se, por falta de carro, desiste logo de alcançar estes pequenos paraísos, saiba que nesta que é uma das praias mais bonitas do país pode chegar de autocarro da Carris Metropolitana. Falamos da Praia da Figueirinha, localizada na Serra da Arrábida, um dos destinos mais procurados do concelho de Setúbal, especialmente durante o verão.

Conhecida pela tranquilidade das suas águas (aqui não vai apanhar ondas!) e pelo extenso areal de areia branca, esta praia é de fácil acesso para quem viaja de transportes públicos, sendo que no período de verão os horários das carreiras nesta zona são reforçados.

Para chegar à praia, deve apanhar a carreira 4474, da Carris Metropolitana, num percurso que liga o Centro Comercial de Setúbal à Praia da Figueirinha, passando na estação ferroviária. Por isso, para quem vem de Lisboa, o ideal será chegar a Setúbal de comboio e utilizar uma das carreiras que partem ou passam na estação rumo às praias. Para quem não tem passe, os bilhetes custam 1,55 euros se forem comprados previamente e 2,60 euros se forem adquiridos a bordo.

Consulte aqui os horários

Esta praia possui uma zona arborizada nas margens da ribeira, onde muitas famílias aproveitam para fazer piqueniques ao final da tarde. Tem Bandeira Azul e o galardão de Praia Acessível, que certifica a acessibilidade para pessoas com mobilidade reduzida. A praia também foi galardoada com a distinção Praia Qualidade de Ouro, devido à qualidade da água.

A Praia da Figueirinha é vigiada e tem apoios de bar, casas de banho, incluindo instalações adaptadas para pessoas com mobilidade reduzida, e estacionamento, também com vagas reservadas para estas pessoas.

