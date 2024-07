A praia mais barata da Europa fica em Espanha

Com as temperaturas elevadas, é impossível não pensar em praia. E se é indiscutível que Portugal está cheio de belíssimas praias, parece que é em Espanha que encontramos a mais barata da Europa.

A plataforma de reservas Omio fez a lista de praias populares mais baratas da Europa. A análise teve por base os preços de aluguer de uma espreguiçadeira e de outros artigos como gelados, cerveja ou um cocktail da moda. A opinião das pessoas e as temperaturas também são tidas em consideração.

Este ano, a praia que levou a medalha de mais barata da Europa é a Las Canteras, localizada na Gran Canária, em Espanha.

Esta praia paradisíaca localizada numa das ilhas espanholas promete ser o destino perfeito não só pelo seu areal e mar claro, mas também por ter preços bastante acessíveis.

De acordo com o site Elle, uma espreguiçadeira nesta praia custa apenas 3 euros, uma cerveja no bar da praia, 3,50 euros, e um Spritz, 6 euros. Mas, claro, há muito mais nesta praia que faz valer a viagem até Espanha.

A praia de Las Canteras é apresentada pelo site da ilha como a melhor praia urbana de Espanha. Mas porquê? Com um extenso areal, tem espaço para muitos veraneantes, e a temperatura média de 21 ºC faz com que seja um destino quase todo o ano.

O mar azul acalma numa espécie de baía que ganha forma graças às pedras volcânicas que protegem a praia das marés. Isto faz com que, em alturas de maré baixa, seja possível andar praticamente sobre a água.

Na proximidade, encontram-se vários cafés e restaurantes de peixe fresco que vão fazer as delícias do final do dia.

No site de Gran Canaria há apenas um aviso importante: a praia de Las Canteras é conhecida por estar sempre em mudança. Por isso, numa mesma semana, os cenários que se encontram podem variar e muito.

Top 10 de praias mais baratas na Europa

A lista da Omio destaca as dez praias mais baratas da Europa, sendo que duas delas estão localizadas em Portugal – ambas do sul do país.

O top 10 é este:

1. Praia Las Canteras (Gran Canária, Espanha)

2. Praia Cleópatra (Alanya, Tunísia)

3. Praia da Concha (San Sebastián, Espanha)

4. Praia Teresitas (Tenerife, Espanha)

5. Scoglio di Monterosso (Monterosso al Mare, Itália)

6. Praia Warnemunde (Warnemunde, Alemanha)

7. Praia da Falésia (Algarve, Portugal)

8. Praia Grande de Porto Covo (Porto Covo, Portugal)

9. Praia de Sansone (Elba, Itália)

10. Praia de Jastarnia (Hel, Polônia)