Turista brasileira indigna-se: "Fui barrada na praia em Portugal por estar de biquíni"

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"Fui barrada na praia em Portugal por estar de biquíni". Foi assim que uma turista começou a contar um episódio que viveu na Praia dos Pescadores, em Albufeira, Algarve, durante as suas férias no sul do País. O relato da jovem brasileira já conta com milhares de reações e está a dividir opiniões.

A influencer Ni Pires partilhou um vídeo no Tik Tok onde partilhou com os seguidores o sucedido. "Coisas que só me acontecem. Fui barrada por andar de biquíni na praia. A polícia municipal disse que, se eu estiver na areia, posso estar de biquíni. Mas se eu estiver aqui (na calçada junto à praia) eu tenho de estar vestida. Por isso, se vierem à praia em Portugal, não venham de biquíni, não é o traje adequado", afirmou.

O vídeo despoletou várias reações e, na caixa de comentários, houve quem ficasse igualmente indignado, mas também houve várias críticas ao comportamento da criadora de conteúdos digitais.

"Isso não é a praia, isso é andar na rua. Biquíni é para se utilizar quando se está na areia e na água", "Certíssima! Biquíni é na praia, areia. Na rua, comércio, esplanada, tem de estar adequada ao ambiente", "Essa lei só está aplicada em Albufeira", "Quando visitamos um lugar novo, temos que respeitar a cultura e as regras locais… Sou brasileira e moro em Portugal, nunca vou perder a minha essência, mas também não vou trazer os meus costumes para cá, tenho eu que me adaptar a cultura e aos costumes daqui", "não é só em Portugal, em França e em Espanha também é assim", pode ler-se, na caixa de comentários daquela publicação.

O que diz a lei sobre andar de biquíni na rua em Albufeira?

Em maio de 2025, entrou em vigor em Albufeira, zona visitada por esta turista brasileira, o "Código de Comportamentos", que visa evitar condutas abusivas, prevendo coimas para a nudez e circulação em biquíni ou fato de banho em áreas públicas.

De acordo com o aviso publicado em Diário da República, citado pelo Diário de Notícias, este não é um código “que imponha um determinado tipo de vestuário, ou que restrinja liberdades e garantias dos cidadãos, mas sim uma forma de prevenir comportamentos abusivos."

As contraordenações para uso de biquíni ou fato de banho fora de zonas autorizadas vão desde os 300 aos 1.500 euros, coima prevista também para o consumo de bebidas alcoólicas, urinar ou defecar na via pública.

O acampamento em zonas não autorizadas, o ato de pernoitar na via pública ou cuspir implica uma sanção pecuniária de 150 a 750 euros, segundo o código.

Já a prática ou simulação de atos sexuais ou andar totalmente despido na via pública oscila entre os 500 e os 1.800 euros.