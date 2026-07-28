Parece Maiorca, mas esta praia paradisíaca fica a pouco mais de uma hora de Portugal e pode ir de carro

Ficámos deslumbrados com o mar das férias de Bruna Gomes e Bernardo Sousa. Só depois percebemos que é em Portugal

Esta cidade portuguesa fica à beira de uma praia de sonho (e não é no Algarve)

Este é o refúgio que todos vão querer conhecer no verão. Fica perto de Portugal, tem águas cristalinas e uma paisagem envolvente que deixa qualquer um sem fôlego. Falamos da Praia de Areacova, em Cangas, na Galiza.

Esta praia distingue-se pela areia branca e fina, águas cristalinas e surpreendentemente calmas, ideais para quem aprecia o mar sem grandes agitações. Uma das grandes surpresas, segundo o casal, é a temperatura da água, bastante agradável para quem está habituado à tradicional frescura das praias do norte. Aqui, é possível mergulhar sem o típico choque térmico que até “dói nos pés”.

Os criadores de conteúdos de viagens @dianaefilipee partilharam nas redes sociais imagens desta praia, que é uma verdadeira pérola escondida na Galiza, que fica apenas a 1h20 de Braga.

Como lá chegar?

Se sair do Porto, conte com cerca de 1h30 de viagem de carro. Siga pela A3 até Valença, entra em Espanha por Tui e depois é sempre pela AP-9 e VG-4.6 até Cangas. A viagem é fácil e oferece paisagens incríveis. Se preferir uma alternativa mais sustentáve pode ir de comboio até Vigo, apanhar o ferry até Cangas e depois seguir de táxi ou autocarro até à praia.

O acesso à praia é simples, embora haja um pequeno desafio logístico: o parque de estacionamento situa-se a cerca de 10 minutos a pé da praia. A dica é clara: chegar cedo para garantir lugar e evitar surpresas desagradáveis.

Para quem gosta de explorar, há ainda mais por descobrir. Do lado direito da praia, após passar as rochas, existe um caminho de terra batida que conduz a outras praias igualmente encantadoras.

E como um dia de praia sabe sempre melhor com boa comida, há ainda um restaurante mesmo em frente ao areal, ideal para um almoço descontraído ou um café ao fim da tarde, com vista para o mar.